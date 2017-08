Jutekliski elegantā Džesija Veira uzstājas Siguldas pilsdrupās. Tas bija skaisti...

Jutekliski elegantās Džesijas Veiras vokālu plašāka publika iepazina 2012. gadā līdz ar debijas albumu "Devotion", kas sasniedza britu topa 5. vietu, un jo īpaši ar singlu Wildest Moments no šī diska.

"BBC Music" par to rakstīja: "Devotion ir tik izsmalcināts, dvēselisks popmūzikas ieraksts, kādi diemžēl nāk klajā pārāk reti. [Dziesmu] kolekcija, kas neslēpj sirdi zem apvalka." Pitcfork Media iekļāva albumu desmitgades labāko simtniekā, un nominācija prestižajai Mercury balvai bija tikai likumsakarīga.

Turpinot pirms gada uzsākto atsevišķo "Sunset Festival" koncertsēriju, šogad tā ietvers sevī trīs dienas - vēl 9. augustā uzstāsies indīpopa un elektroroka grupa "The Naked and Famous", bet 15. augustā - elektroniskā indīroka trio "The xx".