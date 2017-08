Pabeigta piektā daļa Mežaparka Lielās estrādes pārbūves darbu

“Darbi rit, kā paredzēts, un ir pat nelielā laika rezerve. Būvdarbu 1.kārta uz nākamā gada vasaru tiks pabeigta. Tostarp būs izbūvēti gan pazemes apjomi ar tualetēm un tirdzniecības vietām, gan sakārtota apkārtējā teritorija,” uzsvēra Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

Būvnieku komanda darbus sāka pirms diviem ar pusi mēnešiem, un patlaban ir pabeigts 24,31% no kopējiem Mežaparka Lielās estrādes pārbūves darbiem. Šobrīd ir iedzīti visi plānotie 2196 pāļi, pabeigta 386 koku celmu izvešana, izrakti vairāk nekā 40 000 m3 zemes, iebetonēts pamatu režģžogs 2600 m3 apmērā, kā arī veikta sienu, kolonnu un pilastru betonēšana.

Mežaparka lielās estrādes teritorijā ir veikta lielākā daļa (85%) no esošā ūdensvada demontāžas darbiem, turpinās sadzīves kanalizācijas ierīkošana. Ir sākta kabeļu kanalizācijas montāža posmā no estrādes 6. līdz 12. vārtiem. Drīzumā tiks pabeigts jaunais piebraucamais ceļš no Viestura prospekta līdz esošiem dalībnieku autobusu stāvlaukumiem – būvniecības procesa laikā to izmantos smagā būvniecības tehnika.

“Līdz šim ir pabeigti aptuveni 95% no pamatu konstrukcijas būvdarbiem. Paralēli tam, tiek veidotas nesošo sienu konstrukcijas un kolonnas, kā arī tiek veikti betonēšanas darbi, kurus ir paredzēts pabeigt līdz ziemai. Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekts no citiem atšķiras ar milzīgo platību un nepieciešamajiem ceļu infrastruktūras darbiem ārpus estrādes nožogojuma un, protams, ar saspringtiem termiņiem. Tehniski sarežģītāks būs arī projekta otrais būvniecības posms, kurā ir paredzēts renovēt estrādes ēku,” informēja Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

“Mežaparka Lielās estrāde ir valstiski nozīmīgs objekts, un katru dienu tajā strādā 120-130 strādnieki, lai nodrošinātu veiksmīgu plānoto darbu īstenošanu gan estrādes teritorijā, gan tās tuvumā. Mūsu mērķis ir maksimāli izmantot būvniecībai labvēlīgos laika apstākļus vasaras sezonā, lai, neskatoties uz saspringtiem darba termiņiem, darbus veiktu arī kvalitatīvi,” akcentē pilnsabiedrības “LNK, RERE” projekta direktors Valdis Koks.

Mežaparka Lielās estrādes pārbūves projekts tiek izstrādāts, ievērojot 2013.gadā Rīgas pašvaldībā apstiprināto kultūras un atpūtas parka Mežaparks lokālplānojumu. Ja šobrīd esošā svētku estrādes teritorijas platība ir 91 997 kvadrātmetri, tad 2018.gadā pēc pārbūves tā tiks palielināta līdz 146 430 kvadrātmetriem.

Pirmās kārtas izmaksas kopā ar pievienotās vērtības nodokli ir 32 miljoni eiro. No tiem 43% finansējuma paredzēti skatītāju laukam, 22% skatītāju lauka aprīkojumam, 25% piebraucamajiem ceļiem un 10% ārējiem inženiertīkliem.

Šogad, 20. aprīlī, uz Mežaparka Lielās estrādes skatuves tika parakstīts līgumu par estrādes pārbūvi, kas paredz skatītāju zonas un estrādes pielāgošanu 2018. gada XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Estrādes pārbūves pirmās kārtas būvniecību veic PS "LNK, RERE". Plānots, ka pirmā posma rekonstrukcijas darbi tiks nodoti ekspluatācijā 2018.gada 18.jūnijā.