Bondars piebilda, ka deputāts Mārtiņš Šics (LRA) atbalstīja Sudrabu, jo tika mudināts to darīt no Latvijas Reģionu apvienības (LRA) Saeimas frakcijas vadības puses. Bondars uzsvēra, ka šis ir vērtību jautājums, un viņš nemainītu savu lēmumu atkāpties no LRA vadītāja amata arī pēc sarunas ar LRA pārstāvjiem.

Viņš pašlaik neizskatot iespēju atgriezties LRA vadībā. Bondars arī sacīja, ka viņa un cita LRA politiķa Daiņa Liepiņa vērtības krasi atšķiroties.

Šodien LRA plānojot pārrunāt Bondara atkāpšanos no politiskā spēka vadītāja amata un notikumus organizācijā.

Jau ziņots, ka Sudraba pagājušajā nedēļā tika ievēlēta par jaunizveidotās "oligarhu sarunu" parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšsēdētāju, lai gan vairāki politiķi iebilda pat pret viņas iekļaušanu komisijas sastāvā, ņemot vērā faktu, ka Sudraba pati ir pieminēta noklausītajās sarunās. Šics bija viens no četriem deputātiem, kuri nobalsoja par Sudrabas kandidatūru komisijas priekšsēdētāja amatam, tāpat viņu atbalstīja arī Ainārs Mežulis (ZZS).

Īsi pēc minētā balsojuma Bondars paziņoja par atkāpšanos no LRA vadītāja amata, kā iemeslu minot LRA Saeimas frakcijas deputātu balsojumus vairākos jautājumos, tai skaitā arī par Sudrabas apstiprināšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšsēdētāja amatā.