25 gadus vecs vīrietis Rīgā izsekojis un biedējis svešas sievietes

Likumsargi stāsta, ka viena no sievietēm ar nepazīstamo svešinieku bija negaidīti sastapusies 20. jūlijā, savukārt pārējās – 24. jūlijā. Visos gadījumos svešinieks sievietēm bija sekojis un centies iet ļoti tuvu līdzās, reizēm pat pieskaroties ar plecu, bet vienā gadījumā arī aizskarot no mugurpuses. Redzot, ka sievietes cenšas izvairīties, svešinieks nozudis. Pieņemot paskaidrojumus, policistiem kļuva skaidrs, ka visos gadījumos ir runa par vienu un to pašu personu.

Ņemot vērā liecinieču stāstīto, kā arī straujo informācijas izplatību sociālajos tīklos saistībā ar šo personu, Valsts policija sazinājās ar Rīgas Pašvaldības policiju, lūdzot viņu notvert.

Šodien, 31. jūlijā, ap pulksten 08.30 Rīgas pašvaldības policijas likumsargi viņu pamanīja Rīgā, Irbenes ielā. Vīrietis nepretojās un labprātīgi devās līdzi policistiem, kuri viņu nogādāja Valsts policijas Rīgas Zemgales iecirknī.

No 1992. gadā dzimušā vīrieša tika pieņemts paskaidrojums, kurā viņš atzina, ka ilgstoši vērojis sievietes un izsekojis, kā arī dažām no viņām pieskāries. Savu rīcību vīrietis nespēja argumentēti pamatot, taču norādīja, ka nav vēlējies nodarīt ko ļaunu. Policisti ar viņu veica preventīvas pārrunas, lai nodrošinātu, ka šādas situācijas vairāk neatkārtojas.

Ņemot vērā, ka vīrietis izdarīto nožēlu un iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā, šoreiz viņam netika sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols, skaidro policijā.

"Ja arī turpmāk iedzīvotāji saskaras ar nepatīkamām situācijām, ko radījusi šī persona, Valsts policija aicina nekavējoties zvanīt likumsargiem pa diennakts tālruni 110. Ja šis vīrietis vēlreiz tiks pieķerts, biedējot iedzīvotājus, tiks lemts par viņa saukšanu pie administratīvās atbildības par sīko huligānismu," saka likumsargi.