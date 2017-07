Daudzviet Eiropas centrālajā un dienvidu daļā šovasar valda liels karstums, bieži plosās pērkona negaiss, ir spēcīgas lietavas, krusa, vējš un citas parādības. Šonedēļ arī Latvijā ieplūdīs siltāks gaiss un gaidāmas pērkona lietusgāzes, kas vietām būs stipras un, iespējams, kopā ar lielu vēju un krusu.

Pirmdien Latviju no rietumiem šķērsos aukstā atmosfēras fronte, līdz ar to daudzviet, bet galvenokārt centrālajos un austrumu novados, sagaidāmas pērkona lietusgāzes. Atsevišķās vietās tās būs spēcīgas un to laikā pastiprināsies vējš, iespējama krusa. Mierīgāka diena gaidāma valsts rietumos, kur priekšpusdienā īslaicīgi līs, iespējams arī neliels negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra būs +21..+26 grādi, bet valsts austrumu un centrālajā daļā pirms lietus gaiss iesils līdz +25..+30 grādiem.

Nākamajā naktī un dienā pastiprināsies augsta spiediena atzars, tādēļ lielā daļā valsts teritorijas debesis skaidrosies, nokrišņi mitēsies un pierims vējš, līdz ar to nakts stundās vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī būs +12..+17 grādu, dažviet tā noslīdēs vēl nedaudz zemāk, savukārt dienā gaiss iesils līdz +20..+26 grādiem.

Otrdien, tuvojoties vakaram, debesis pakāpeniski apmāksies, un naktī uz trešdienu Latviju sasniegs jauni negaisa mākoņi, kas daudzviet nesīs spēcīgas lietusgāzes, pērkona izlādes, iespējama arī krusa, prognozē LVĢMC.

Arī trešdiena, visticamāk, būs ļoti silta diena, kad termometra stabiņš paspēs pakāpties līdz +21..+26 grādiem, bet vietām, galvenokārt austrumos, pat līdz +28..+30 grādu atzīmei. Dienas laikā pērkona negaisu pavadīs arī jūtamāka vēja pastiprināšanās.

Nedēļas otrajā pusē gaidāms silts, bet vairs ne tik karsts laiks, iespējama lietus un negaisa mākoņu veidošanās. Vadoties pēc jaunākajām prognozēm, nedēļas izskaņā laiks kļūs nedaudz vēsāks un samazināsies arī nokrišņu iespējamība.

Saskaņā ar pašreizējo "Global Forecast System" prognozi šonedēļ no ceturtdienas, kā arī nākamās nedēļas lielāko daļu maksimālā gaisa temperatūra Latvijā būs +19..+25 grādi. Dažās dienās īslaicīgi līs un dārdēs pērkons.