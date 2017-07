Viens no cietušajiem – rīdzinieks Antons Rjahins prāto vērsties tiesā pret „Maxima” apdrošinātāju – kompāniju „Ergo”.

To automašīnu īpašnieki, kuru spēkratiem bija KASKO apdrošināšana , atlīdzību par Zolitūdes traģēdijā sadragātajiem auto jau sen kā saņēmuši.

Tomēr trim spēkratiem, kuri tika saplacināti zem „Maxima” drupām, bija tikai OCTA apdrošināšana un viņiem pēc zaudējumu atlīdzības bija jāvēršas pie „Maxima” apdrošinātāja - kompānijas „Ergo”. Bet tā atlīdzību neizmaksā, aizbildinoties, ka spriedums Zolitūdes traģēdijas krimināllietā vēl nav pasludināts un īstais vainīgais nav zināms. „Ergo” sabiedrisko attiecību vadītāja Agnese Grīnberga Kasjauns. lv teica: „Varbūt „Maxima” nemaz nav vainīga pie tā, ka tika sadragāts auto”.

Viens no cietušajiem, kura „Toyota” traģēdijas laikā tika saplacināta, bija rīdzinieks Antons Rjahins. Viņš portālam Kasjauns.lv pastāstīja: „Esmu viens no cilvēkiem, kas bija iekšā Zolitūdes veikala ēkā, kad tā 2013. gada 21.novembrī sabruka. Drīz jau būs četri gadi, kamēr es gaidu savu apdrošināšanas atlīdzību no apdrošinātāja „Ergo”. Diemžēl joprojām atlīdzību tā arī neesmu sagaidījis. Mana mašīna tika pilnībā sabojāta. Uz katru jautājumu, kad es tomēr varētu saņemt atlīdzību – un tā salīdzinoši nemaz nav pārāk liela - 3394,97 eiro, es vienmēr saņemu no „Ergo” izvairīgu attieksmi. Vai tiešām es nekad nesaņemšu šo summu? Varbūt man ir jāvēršas tiesā pret „Ergo”? Vai tiešām tiesa ir vienīgais, kā parasts cilvēks var atgūt savu naudu no apdrošinātāja?

Saistības mums visiem ir jāpilda. Daudzas reizes esmu zvanījis „Ergo”, bet viņi atbild – atlīdzību izmaksās tikai tad, ka beigsies tiesas process. Bet cik ilgi es vēl gaidīšu? Man jau ceturto gadu nav normālas mašīnas. Vai vēl būs jāgaida desmit gadi?”

Antons traģēdijas dienā kā teju katru dienu bija devies uz Priedaines ielas „Maxima” iepirkties. Pašam par laimi grūstošo veikalu izdevās pamest neskartam, bet pie ieejas novietotais auto vairs nebija labojams. Nu viņš vēlas iegādāties jaunu auto, bet kompensāciju par sadragāto „Toyotu” viņš nevar saņemt gadu gadiem un tādēļ naudas jaunas iegādei viņam nav.

Biedrības „Zolitūde 21.11” vadītāja Regīna Ločmele-Luņova portālam Kasjauns.lv pastāstīja: „Zinu šo problēmu. Problēma ir: kamēr krimināllietā par Zolitūdes traģēdiju nebūs pasludināts spriedums, arī apdrošināšanas gadījums nebūs iestājies. Visiem auto īpašniekiem, kuriem bija tikai OCTA, bet ne „Kasko” apdrošināšana, kompensācija nav izmaksāta. Un tādi ir trīs auto īpašnieki. Tāda ir mūsu apdrošināšanas sistēmas specifika. „Ergo” šai gaidījumā gaida tiesa spriedumu, lai reversa kārtībā pēc tam varētu piedzīt apdrošināšanas naudu no traģēdijas vaininieka. Un šis process varētu vilkties vēl gadu gadiem. Labākajā gadījumā spriedums tiesas pirmajā instancē varētu būt pēc gada, un tad var sekot pārsūdzības un kasācijas...”

Apdrošināšanas sabiedrības „Ergo” Atlīdzību regulēšanas departamenta direktors Ivars Vismanis izveidojušos situāciju Kasjauns.lv komentēja šādi: „„Ergo” ir izskaidrojusi personai situāciju un sniegusi konkrētas atbildes par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanas kārtību. Informējam, ka persona nav iegādājusies apdrošināšanas polisi, kas paredzētu apdrošināšanas līgumā norādītajos apstākļos automašīnai radīto bojājumu atlīdzināšanu vai zaudējumu segšanu, proti, persona nav iegādājusies „Kasko” apdrošināšanas polisi, tāpēc personai nav iespējas saņemt atlīdzību, vēršoties pie sava apdrošinātāja. Persona ir tiesīga civiltiesiskā kārtā prasīt zaudējumu atlīdzināšanu no tās personas, kas atzīta par vainīgu (vai atbildīgu) viņa automašīnas sabojāšanā. Ja vainīgā (vai atbildīgā) persona ir apdrošinājusi savu vispārējo civiltiesisko atbildību, tad šī vainīgā (vai atbildīgā) persona kopā ar savu apdrošinātāju risina jautājumu par atbildības iestāšanos un atlīdzības izmaksu.



Lai apdrošināšanas sabiedrība civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma ietvaros veiktu apdrošināšanas atlīdzības izmaksu cietušajai personai, ir jābūt tiesiski atzītai (ar tiesas vai kompetentas iestādes nolēmumu noteiktai) vai klienta paša atzītai atbildībai par cietušajiem nodarītajiem zaudējumiem. Konkrētajā gadījumā, kaut arī apdrošināšanas sabiedrībai „Ergo” ir noslēgti civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumi ar vairākām Zolitūdes lietā iesaistītajām juridiskajām personām, šobrīd „Ergo” rīcībā nav spēkā stājušos nolēmumu vai cita tiesiskā pamata kādas personas (kurai „Ergo” izsniegusi civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi) civiltiesiskās atbildības konstatēšanai. Attiecīgi šobrīd „Ergo” nav tiesiska pamata apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanai cietušajām personām, tajā skaitā par automašīnas bojājumiem, ja persona nebija apdrošinājusi savu automašīnu, iegādājoties „Kasko” apdrošināšanu”.

Te jāpiebilst, ka arī pati „Maxima” Lietuvā tiesājas ar kompāniju „Ergo” par to, ka tai netiek izmaksāta atlīdzība par Zolitūdes veikalā pazaudētajām precēm. Šajā gadījumā runa ir par daudziem miljoniem eiro.