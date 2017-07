“Liepājas mākslas foruma” programmā plašs elektroniskās mūzikas klāsts

4. augusta novakare solās būt četrkārtīgi raiba mākslas pieredžu daudzveidībā un veldzējumā. Uz koncertzāles “Lielais dzintars” Eksperimentālās skatuves kāps četri (patiesībā pieci) elektroniskās mūzikas mākslinieki no Liepājas.

Jauno mediju mākslinieks no Liepājas Uldis Hasners divjūgā jūdz vizuālo un audiālo pasauli - skaisti plūstošu tehno, kurā sajaucas baltais troksnis, popmūzikas ritmi un vizuāli ceļojumi krāsu viesuļos. Artis Kuprišs piedalījies neskaitāmos elektroniskās mūzikas projektos, veidojis skaņas instalācijas mākslas festivālos, bet savās jaunākajās kompozīcijās Artis savieno ietekmes no elektroniskās deju un latviešu tradicionālās mūzikas. Apvienību VOID veido Reinis Naļivaiko un Artūrs Kalvāns. Viņi interesējas par tukšumu, neko, attēla un skaņas kopslēgumu. Uz skatuves VOID improvizē ar vides ierakstos vāktu un skaņu sintezēšanas procesā veidotu skaņvielu.

Liepājas performancē būs klausāmas un skatāmas ietekmes no komponista Kendži Kavai 1995. gadā sarakstītā skaņu celiņa zinātniskās fantastikas filmai Ghost in the Shell. Ar skatuves vārdu k/bit darbojas Kristaps Biters. K/bit audiovizuālo performanci sauc “Ezers” – tāpat kā Haralda Sīmaņa slaveno dziesmu, kas ieguls trokšņu mūzikas, tumšās ambiences un magnētisko lentu manipulētos veidolos. Acs skatīs kailu ķermeni, kas no ezera dzīlēm uzpeld virspusē un ievelk pirmelpu, atklājot simbolisku paralēli ar Sīmaņa daiļradi un trešo atmodu.

5. augustā pulksten 18.00 perkusijas un elektroniku savā performancē apvienos Roberto Oliveira (Spānija).

Roberto Oliveira (Spānija)

Sitaminstrumentālists Roberto Oliveira izpelnījies ievērību kā viens no mūslaiku radošākajiem un drosmīgākajiem laikmetīgās sitaminstrumentu mūzikas interpretiem. Mūziķis prasmes kaldinājis un akadēmiski izglītojies Hāgas Karaliskajā konservatorijā un Īrijas Karaliskajā mūzikas akadēmijā. Viņa muzikālajā domāšanā sitaminstrumenti, elektronika un tēlotājmāksla veido vienotu, multisensoru pieredzi. Viņš aktīvi sadarbojas ar jaunāko paaudžu komponistiem un Liepājā atskaņos komponistu Havjēra Alvaresa, Horhes Varjego, Andresa Alvaresa, Diānas Peresas un Rejes Oteo darbus. Multisensorajā koncertā no Oliveiras instrumentārija izceļams vibrofons, marakasi un desmit mikrotonāli skaņoti alpu govju zvani.

Forums noslēgsies 6.augustā ar stāvkoncertu un deju mūziku avangarda pianista Frančesko Tristano izpildījumā. Luksemburgā dzimušais pianists un tehno mūziķis Tristano ir mākslinieks, kurš apveltīts ar neskaitāmiem talantiem - izcils pianists, komponists, tehno un džeza mūziķis, kurš viegli spēlējas ar dažādiem mūzikas laikmetiem, žanriem un stiliem. Būdams uzticīgs intelektuālai deju mūzikai, ar klavieru un sintezatoru palīdzību Tristano veido iespaidīgas skaņu kolāžas, kurās Baha tokātas mijas ar Freskobaldi un paša jaunā mākslinieka kompozīcijām. Koncerta otrajā daļā, pievienojoties dejotāju pulkam, apmeklētāji pieredzēs gluži neierastu Lielās zāles modifikāciju ar izlīdzinātu grīdu un Tristano uz vietas radīto Live Set, kurā mūziķis sintezēs akustisko klaviermūziku un elektroniku.

Katra vakara noslēgumā apmeklētāji tiks aicināti uzturēties atpūtas bārā jeb laundžā, kur DJ spēlētās mūzikas pavadībā, pārrunāt pieredzēto, satikties ar māksliniekiem un baudīt Liepājas vasaras noskaņas. Ieeja atpūtas bārā, uzrādot jebkura “Liepājas mākslas foruma” pasākuma ieejas biļeti. Laundžos piedalīsies: DJ apvienība KAY-C, Gatis Maliks, DJ RUDD un DJ Krists Hartmanis.

Biļetes uz “Liepājas mākslas foruma” notikumiem, sākot no 5 eiro, nopērkamas “Biļešu Paradīzes” kasēs visā Latvijā un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv. Uz “Liepājas mākslas foruma” notikumiem iespējams iegādāties arī kopbiļeti, kas apmeklētājiem sniedz iespēju par izdevīgāku cenu apmeklēt visu foruma programmu. Forumu organizē SIA “Lielais dzintars”, tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Liepājas pašvaldības un Liepājas kultūras pārvaldes finansiālu atbalstu. Visa programma pieejama: www.lielaisdzintars.lv