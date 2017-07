Svarīga informācija visiem "Summer Sound" festivāla apmeklētājiem

Apjomīgi ceļu būvdarbi pašlaik notiek uz Liepājas šosejas, kur autovadītājiem, braucot no Rīgas puses, jāieplāno papildu laiks ceļā. Ceļa posmā no Anneniekiem līdz Kaķeniekiem ir ātruma ierobežojumi 50 un 70 kilometri stundā (KM/h). Šo posmu izbraukšanai jārēķinās ar aptuveni 15 papildu minūtēm. Pie Blīdenes ir viens aptuveni četrus kilometrus garš luksoforu posms ar ātruma ierobežojumiem 50 un 70 km/h. Tā šķērsošanas laiks ir aptuveni 25 minūtes. No Saldus līdz Bukupei ir četri luksoforu posmi, un to šķērsošanai jāierēķina vēl 20 papildu minūtes.

Uz Klaipēdas šosejas, dodoties no Lietuvas puses Liepājas virzienā, posmā no Lietuvas robežas līdz Rucavai ir divi luksoforu posmi, un to šķērsošanai nepieciešamas aptuveni desmit minūtes. Joprojām visvairāk remontdarbu ir uz Ventspils šosejas. Tur darbi noris piecos būvdarbu posmos kopumā vairāk nekā 40 kilometru garumā.

Festivāls "Summer Sound" Liepājā norisināsies piektdien un sestdien.