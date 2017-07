No Jūrmalā degušās atkritumu glabātavas izvestas 12 500 tonnas atkritumu

Valdība teritorijas attīrīšanai piešķīra 700 000 eiro, ko pēc tam paredzēts piedzīt no uzņēmuma SIA ''Prima M'', kas saimniekoja šajā teritorijā.

Levics skaidroja, ka zemākas izmaksas saistītas ar to, ka teritorijā atradies mazāks atkritumu daudzums nekā iepriekš aprēķināts. Lielākā daļa atkritumu jeb 7500 tonnas nodoti uzglabāšanai Getliņu poligonā, kur tie tiks pārstrādāti kurināmajā, un nodoti cementa rūpnīcai "Cemex".

Darbu laikā arī secināts, ka aptuveni ceturtā daļa no atkritumiem ir pārāk sadeguši, tādēļ nav derīgi pārstrādei. Tāpat konstatēts, ka aptuveni pus procentu no kopēja atkrituma skaita sastāda bīstamie sadzīves atkritumi - dažādas baterijas kabeļi, elektronikas pārpalikumi un citi slikti sašķirotie atkritumi, kas jānoglabā poligonā.

Pagaidām atkritumu līnijā ir izšķirota teju viena tonna atkritumu. Pārējo atkritumu pārstrāde prasīs vairākus mēnešus, teica Levics.

Viņš norādīja, ka izvešanas darbi ir izmaksājuši 550 000 eiro, kas ir par 150 000 mazāk nekā sākumā tika paredzēts.

Taujāts par nu jau pilnībā redzamo nelegālās atkritumu glabātuves teritoriju un tās tehnisko stāvokli, Levics teica, ka tas neatbilst likumos noteiktajām atkritumu uzglabāšanas prasībām. "Atkritumu uzglabāšanas vietās jābūt cietam segumam, bez plaisām, kā arī ierīkotām notekūdeņu sistēmām. Šeit it kā asfalts ir, vietās arī nav. Pa vidu ir arī dīķis, apkārt nav arī normāla žoga, nav apsardzes. Drenāžas sistēmu arī nav. Pirmajā acu uzmetienā liekas labs placis, taču normatīvajiem aktiem tas neatbilst," uzsvēra Levics.

26 Foto Kā izskatās Slokas nelegālajā izgāztuvē teju mēnesi pēc ugunsgrēka +22

Kā vēstīts, "Clean R" 5.jūlijā sāka Jūrmalas teritorijā esošās nelikumīgās atkritumu glabātuves teritorijas sakārtošanas darbus, jo uzvarēja Valsts vides dienesta (VVD) izsludinātajā iepirkumā.

18.jūnija pēcpusdienā Jūrmalā, Slokas apkaimē, izcēlās ugunsgrēks kādā teritorijā, kur bez VVD atļaujas tika glabāts liels daudzums plastmasas atkritumu. Tie dega 12 000 kvadrātmetru jeb 1,2 hektāru platībā. Ugunsgrēkam tika noteikta paaugstināta bīstamība. Degšana radīja lielu sadūmojumu, kurš izplatījās atmosfēras augšējos slāņos mākoņu veidā ievērojamā teritorijā.

Degušajā teritorijā saimnieko "Prima M". VVD iepriekš skaidroja, ka izgāztuvē bija uzkrāti aptuveni 23 000 tonnu atkritumu. Dienesta darbinieki norādīja, ka uzņēmums "Prima M" nebija saņēmis atbilstošas atļaujas darbību veikšanai ar atkritumiem un līdz ar to darbojās nelegāli. Tāpat dienestā jau iepriekš bija saņemtas sūdzības no vietējiem iedzīvotājiem par smakām, kukaiņiem un žurkām. VVD bija izdevusi rīkojumu izvest nelikumīgi glabātos atkritumus no teritorijas līdz 1.jūnijam, bet uzņēmējs šo lēmumu pārsūdzēja. Neraugoties uz šīm darbībām, dienesta centrālā struktūrvienība atstāja lēmumu negrozītu un atkritumi bija jāizved līdz 24.jūnijam.

Pēc ugunsgrēka uzņēmums "Prima M" paziņoja, ka tam nav līdzekļu teritorijas sakopšanai.

Jūrmalā degušās atkritumu glabātavas vides monitoringu par 39 000 eiro veiks "Go Consultants"

Valsts vides dienests (VVD) par Jūrmalā degušās nelegālās atkritumu glabātavas vides monitoringa darbu veicēju iepirkumā izraudzījies SIA "Geo Consultants", sacīja VVD juridiskās daļas vadītājs Aivars Paegle.

Viņš skaidroja, ka uzņēmums monitoringa darbus veiks par aptuveni 39 000 eiro ar pievienotās vērtības nodokli.

Viena mēneša laikā komersantam būs jāizveido gruntsūdens monitoringa tīkls, jānoņem grunts un gruntsūdeņu paraugus.

Monitoringa darbus paredzēts veikt 12 mēnešu garumā, noņemot gruntsūdeņu paraugus reizi mēnesī un veicot testēšanu uz iepriekš norādītām piesārņojošajām vielām. Apvienoto grunts paraugu paredzēts noņemt un analizēt reizi trijos mēnešos.

"Pēc pirmajiem monitoringa paraugiem varēs precīzi noteikt, kāds kaitējums videi ir nodarīts. Atlikušo mēnešu garumā tiks novērots, vai kaitējums videi nepalielinās," teica Paegle.

Taujāts, kāpēc izvēlēts tieši šis uzņēmums, Paegle atbildēja, ka viens no komersantiem prasījis pārāk augstu līgumcenu. Līdz ar to izvēle bijusi starp diviem atlikušajiem kandidātiem.

Kā ziņots, monitoringa veikšanai bija pieteikušies SIA "Intergeo Baltic", SIA "VentEko" un SIA "Geo Consultants".

18.jūnija pēcpusdienā Jūrmalā, Slokas apkaimē, izcēlās ugunsgrēks kādā teritorijā, kur bez VVD atļaujas tika glabāts liels daudzums plastmasas atkritumu. Tie dega 12 000 kvadrātmetru jeb 1,2 hektāru platībā. Ugunsgrēkam tika noteikta paaugstināta bīstamība. Degšana radīja lielu sadūmojumu, kurš izplatījās atmosfēras augšējos slāņos mākoņu veidā ievērojamā teritorijā.

Teritorijas sakārtošanas darbus veicis uzņēmums SIA "Clean R", kas valstij izmaksās 550 000 eiro. Šos līdzekļus pēc tam paredzēts piedzīt no uzņēmuma SIA "Prima M", kas saimniekoja šajā teritorijā.