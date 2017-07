Sešu "Grammy" balvu ieguvējas 11.studijas albums ierindojies mūzikas aptauju un topu pirmajās vietās visā pasaulē. Jaunais ieraksts iekaroja "Billboard" albumu topa 1.vietu. Turklāt "The Getaway" kļuvis par grupas septīto albumu, kurš ir ierindojies "Top desmit". Pirmajā nedēļā pēc tā iznākšanas plate ierindojās topa pirmajā vietā Austrālijā, Beļģijā, Īrijā, Nīderlandē un Jaunzēlandē.

"The Getaway" producējis "Danger Mouse", bet miksējis - Naidžels Godričs.

"Red Hot Chili Peppers" sastāvā ir dziedātājs Entonijs Kīdis, basģitārists Flī, bundzinieks Čads Smits un ģitārists Džošs Klinghofers. Grupa pārdevusi vairāk nekā 80 miljonus albumu eksemplāru, un pieci no grupas albumiem ieguvuši multiplatīna statusu. Grupa nominēta 16 "Grammy" balvām un no tām saņēmusi sešas, tostarp kategorijā "Labākais rokmūzikas izpildījums" par singlu "Dani California", "Labākā rokdziesma" par singlu "Scar Tissue" un "Labākais hārdroka vokāls" par singlu "Give It Away". 2012.gadā grupa tika uzņemta rokenrola slavas zālē.

Mūziķus jau no plkst.19 iesildīs pašmāju grupa "Carnival Youth", kas pavisam nesen izdevusi savu jaunāko albumu "Vienā vilcienā" un augusta beigās rīkos koncertu Siguldas pilsdrupu estrādē.

Tāpat pirms "Red Hot Chili Peppers" plkst.20 uz skatuves kāps ASV duets "Knower", kura priekšnesumā ar lielisku vokālu apvienots dabsteps un džezs.

Lai atvieglotu apmeklētāju nokļūšanu līdz Lucavsalai, no plkst.16 atbilstoši pasažieru plūsmai tiks organizēts speciāls trolejbusa maršruts "Latvijas Universitāte - Lucavsala".