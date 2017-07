Rīgas Domā koncertēs Orķestris “Rīga”

Jau par tradīciju kļuvuši Orķestra “Rīga” koncerti augustā Rīgas Domā, piedāvājot klausītājiem klasisko mūziku orķestra un arī ērģeļu skanējumā. Ērģeles būtībā ir daudzas stabules, ko spēlē viens cilvēks - ērģelnieks. Pūēju orķestris – tās ir daudzas “stabules”, ko spēlē orķestranti. Gan ērģeles, gan pūtēju orķestris lieliski skan plašajā baznīcas akustikā un virkne skaņdarbu, kas pazīstami kā ērģeļmūzika, pūtēju orķestra sniegumā iegūst krāsainu un smalku skanējumu.

Diriģents Valdis Butāns programmā iekļāvis Johana Sebastiana Baha 1793. gadā sacerēto Prelūdiju un fūgu Mi-bemol mažorā BWV 552, ko orķestrējis amerikāņu komponists un diriģents Donalds Hansbergers. Līdzās tai – Baha ērģeļkoncerts re minorā BWV 596 Diānas Jaunzemes-Portnajas izpildījumā.

Īpašs skanējums ir sagaidāms Kloda Debisī skaņdarbu versijām. Koncertā Orķestra “Rīga” sniegumā būs iespēja dzirdēt miniatūru “Mākoņi” (Nuages) no 1900.gadā pirmatskaņotā simfoniskā cikla “Trīs noktirnes” un prelūdiju “Fauna diendusa” (Prélude à l'après-midi d'un), kas tapusi 1894. gadā un kuras izcilu pārlikumu tieši Orķestrim “Rīga” pirms vairākiem gadu desmitiem radījis komponists un diriģents Mendelis Bašs. Savukārt K. Debisī klavierprelūdija “Nogrimusī katedrāle” (La cathédrale engloutie) tiks atskaņota ērģeļu versijā.

Koncertā piedalīsies šarmantā dziedātāja Sonora Vaice, atskaņojot čehu komponista Antonīna Dvoržāka slaveno Nāras dziesmu “Mesičku na nebi hlubokém” no operas “Nāra” un Johana Sebastiāna Baha āriju “Welt und Himmel, nehmt zu Ohren” no Marka pasijas. Klausītājus allaž aizkustina brīnumskaistā lēnā daļa Largo no Dvoržāka 9. simfonijas “No Jaunās pasaules”, kas tiks spēlēta Marks Koninksa pārlikumā pūtēju koncertorķestrim.

Soliste Sonora Vaice.

Orķestra “Rīga” mākslinieciskais vadītājs Valdis Butāns ir aizvadījis divas piesātinātas un dinamiskas koncertsezonas ar orķestri. Viņa interpretācijas atmiņā paliekošas bijušas programmas “Merkūrijs uz Mēness” (saņēmusi Latvijas Lielās Mūzikas balvas 2016 Publikas simpātiju godalgu), “Celebrating Ella Fitzgerald”, “Tango, flamenko, džezs” un virkne skaņdarbu atskaņojumu, to starp Imanta Kalniņa oratorija “Rīta cēliens”, Selgas Mences oratorija “Laika vējos”, Pētera Vaska “Dona nobis pacem”, Andra Sējāna “Karavāna ”.

Biļetes uz augusta koncertiem iespējams iegādāties visās “Biļešu paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv, kā arī Rīgas Doma kasē.