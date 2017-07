"Red Hot Chili Peppers" koncerts notiks ceturtdien, 27. jūlijā, Lucavsalā. (Foto: Artyom Geodakyan/TASS)

Saistībā ar "Red Hot Chili Peppers" koncertu trešdien un ceturtdien vietām būs ierobežota satiksme

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Sakarā ar Lucavsalā paredzēto grupas Red Hot Chili Peppers koncertu no 27. jūlija plkst. 7.00 līdz 28. jūlijam plkst. 8.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot operatīvo transportu un transportlīdzekļus ar pasākuma organizatoru izsniegtām atļaujām) Laivu ielas posmā no Lucavsalas ielas līdz Salu tiltam, kā arī piebrauktuvē pie veikala "K Senukai" piegādes zonas no Lucavsalas ielas puses (izņemot ar veikala "K Rauta" atļaujām).