Ziņotāji skaidroja, ka agresīvi noskaņotais pāris gājis pa Viļānu ielu virzienā uz Ludzas ielu līdz abu starpā izcēlies konflikts. Strīda laikā bērna rati nogāzušies uz ietves. Uz notikuma vietu nosūtīta tuvākā policijas ekipāža.

Apsekojot norādīto teritoriju, sastaptas trīs sievietes ar tukšiem bērnu ratiem. Notikušā aculiecinieces pāri pazina un pastāstīja, ka jaunie vecāki kopā ar divas nedēļas veco zīdaini ciemojušies pie paziņām, kur lietojuši grādīgos dzērienus. Dodoties mājās, abi, alkohola skurbulī, sākuši savā starpā konfliktēt. Pēc strīda sieviete ar ratiem mēģinājusi aizbēgt no vīra, taču rati apgāzušies un zīdainis no tiem izkritis. Tajā brīdī tēvs paķēris bērnu un ieskrējis Ivana kapos. Bērna māte sākusi viņam skriet pakaļ.

Informācija nodota divām tuvākajām Rīgas pašvaldības policijas ekipāžām, lai pēc iespējas ātrāk uzmeklētu iereibušos vecākus un zīdaini. Pārrunu laikā pie Rīgas pašvaldības policistiem piebrauca Valsts policijas darbinieki, kuri piedāvāja palīdzību.

Likumsargi devās apsekot tuvāko apkārtni un ātri vien atrada iereibušo bērna māti. Sieviete atvesta atpakaļ uz notikuma vietu.

Manāmi iereibušajai bērna mātei uz sejas pamanīti vairāki nobrāzumi un sasitumi.

Sieviete atzina, ka notikuma dienā dzērusi degvīnu, bet pēc tam ķērusies pie alus. Savukārt, jautājot par gūtajām brūcēm, viņa paskaidroja, ka, skrienot pakaļ dzīvesbiedram, nokritusi uz asfalta. Izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, lai apskata sievietes gūtās brūces. Bērna māte nosauca adreses, kur varētu atrasties bērna tēvs.

Vienai no ekipāžām izdevās bērna tēvu atrast paziņu dzīvoklī. Policijas ierašanās brīdī bērns mierīgi gulēja un viņu aprūpēja paziņa. Tēvs atzina, ka ar bērna māti tik tiešām izcēlies pamatīgs strīds, un zīdainis izkritis no ratiem. Strīda iemesls esot bijusi dzīvesbiedres pārmērīgā alkohola lietošana laikā, kad zīdainītis ir vien divas nedēļas vecs. Vīrietis skaidroja, ka paķēris bērnu un aizskrējis no draudzenes, lai bērnam no mātes nebūtu jācieš.

Pārrunu laikā arī no bērna tēva nedaudz bija jūtama alkohola smaka, tomēr viņš runāja skaidri un adekvāti atbildēja uz visiem policistu jautājumiem. Izsaukta vēl viena mediķu brigāde, kura nolēma bērnu nogādāt slimnīcā plašākiem izmeklējumiem. Vīrietis devās līdzi mediķiem uz ārstniecības iestādi.

Tikmēr bērna mātei veikta alkohola koncentrācijas pārbaude izelpā. Testa laikā noskaidrots, ka viņa ir 1,29 promiļu reibumā. Sievietei sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atrašanos alkohola reibumā, cieņu aizskarošā stāvoklī.

Bērna mātes neadekvātā uzvedība liecināja, ka viņa, iespējams, lietojusi arī narkotiskās vielas. Pieņemts lēmums sievieti nogādāt Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā narkotisko vielu pārbaudei.

Uzsākot lietvedību, nolemts vienu no ekipāžām nosūtīt arī uz bērna dzīvesvietu, lai noskaidrotu, kādos apstākļos viņš uzturas ikdienā. Nu jau rīta pusē, piebraucot pie norādītā nama, pamanīts, ka bērna tēvs ar zīdaini atgriežas no slimnīcas. Vīrietis izrādīja dzīvokli, kurā bija viss nepieciešamais bērna labklājībai. Nekas neliecināja, ka vīrietis par dēlu nespētu parūpēties.

Informācija nodota Valsts policijai, Rīgas bāriņtiesai, kā arī RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbiniekiem izvērtēšanai.