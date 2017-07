Grasvalde apsūdzēta, ka 2015.gadā slepeni izvilkusi aizbāzni līgavaiņa Vinsenta Viafores kajakam pirms došanās dienu ilgā laivošanas braucienā un tad skatījusies, kā viņš pēc laivas apgāšanās upē noslīkst.

Apsūdzētās advokāts skaidroja, ka nāve bijusi negadījums, ko izraisījuši augstie viļņi, aukstais ūdens un alkohols, un ka izmeklētāji ilgās nopratināšanas laikā piespieduši viņa klienti uzņemties vainu.

Orindžas apgabala prokurors Deivids Huvlers sacīja, ka Grasvalde atzinusi vainu apsūdzībās par nogalināšanu noziedzīgas nolaidības rezultātā, atzīstot, ka viņa 2015.gada 19.aprīlī izraisījusi Viafores nāvi, izvelkot viņa kajaka aizbāzni, apzinādamās, ka viņš nav apvilcis glābšanas vesti vai hidrotērpu un Hudzonas ūdeņi ir bīstami un auksti.

Pāris apmeklēja salu, kurā atrodas Banermana pils.

Angelika Grasvalde intervijā "ABC News" raidījumam "20/20" vēl aizpērn apgalvoja, ka nav slepkava. (Foto: Ekrānuzņēmums no video)

Grasvalde tika aizturēta 2015.gada 30.aprīlī, bet vēl pēc mēneša tika atrasts Viafores līķis. Prokurori skaidroja, ka Viafores kajaka pazudušais aizbāznis atrasts automašīnā, ar kuru braukusi Grasvalde.

Amatpersonas pauda pārliecību, ka motīvs bijusi 250 000 dolāru apdrošināšanas polise.

Grasvalde advokāts Ričards Portale sacīja: "Mēs jau no paša sākuma uzstājām, ka tā nebija tīša rīcība."

Sods par nogalināšanu noziedzīgas nolaidības rezultātā ir ieslodzījums līdz četriem gadiem. Sods Grasvaldes lietā tiks pasludināts 1.novembrī. Portale sacīja, ka, ņemot vērā laiku, ko viņa jau ir pavadījusi apcietinājumā, viņa visticamāk jau decembrī tiks izlaista brīvībā.

Tā kā Grasvalde, kurai ASV ir pastāvīgās iedzīvotājas statuss, atzinusi savu vainu, viņa var tikt deportēta, sacīja Huvlers. Savukārt Portale norādīja - ja federālā valdība pieprasīs viņas deportēšanu, šis lēmums tiks apstrīdēts.

Grasvalde intervijā "ABC News" raidījumam "20/20" vēl aizpērn apgalvoja, ka nav slepkava.

Taujāta par saviem izteikumiem policijai, ka viņa vēlējusies būt brīva no sava līgavaiņa, Grasvalde skaidroja, ka viņas teiktais ticis pārprasts. "Es ar to biju domājusi, ka vēlos būt brīva no dzīvesstila, kuru piekopām," viņa teica, norādot, ka pāris nodevies naktsdzīvei, devies uz striptīzklubiem. Viņas līgavainis vēlējies abu dzimumdzīvē iesaistīt arī trešo cilvēku. "Es nevēlējos būt daļa no tā, gribēju būt brīva no tā. Bet, runājot par viņu, es vēlējos būt kopā ar viņu," uzsvēra Grasvalde.