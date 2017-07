Vakar mediķi snieguši palīdzību arī četriem velosipēdistiem un motorollera vadītājam. Vienā no gadījumiem Vidzemē kāds 72 gadus vecs vīrietis pēc kritiena no velosipēda tika nogādāts slimnīcā ar aizdomām par gūžas traumu, kā arī kāda 67 gadus veca sieviete krita no velosipēda un guva galvas traumu.

Tāpat Vidzemē kāds 13 gadus vecs zēns, braucot ar velosipēdu pa skeitparku, krita un guva galvas traumu, bet Latgalē kāds 50 gadus vecs vīrietis krita no velosipēda un guva galvas traumas.

Savukārt Rīgā sadursmē ar automašīnu cieta kāds 57 gadus vecs motorollera vadītājs, kurš guva galvas un abu kāju traumas.

Jau ziņots, ka kopumā aizvadītajā diennaktī NMPD devies uz 1272 izsaukumiem, no tiem 219 bijuši saistīti ar traumām un negadījumiem.