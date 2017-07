Valsts policijā informē, ka sestdien plkst.17.20 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Satiksmes uzraudzības rotas darbinieki par ātruma pārsniegšanu apturēja transportlīdzekli "Toyota Land Cruiser".

Brīdī, kad transportlīdzekļa vadītājai tika noformēts administratīvā pārkāpuma protokols, viņa izkāpa no savas automašīnas un ar maku rokās devās pie Valsts policijas amatpersonām. Pieejot pie ceļu policijas netrafarētās automašīnas, viņa centās darbiniekus atrunāt no protokola sastādīšanas, sakot, ka iepriekš viņai nav bijuši nekādi pārkāpumi, par ko viņa nav melojusi.

Sieviete minējusi arī to, ka viņa ar ceļabiedriem braukuši no kāzām, un uzstājusi, ka vēlas ar policistiem kaut ko sarunāt. Pēc tam sieviete Valsts policijas amatpersonām iedeva kukuli 20 eiro apmērā. Valsts policijas amatpersona norādīja uz to, ka šāda darbība viņas situāciju tikai pasliktināja un tiks noformēts ne tikai protokols, bet arī uzsākts kriminālprocess.

Sievietei par ātruma pārsniegšanu ir noformēts administratīvā pārkāpuma protokols, taču par kukuļdošanas faktu – uzsākts kriminālprocess. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

"Valsts policija aicina vadītājus nebūt pārgalvīgiem un atcerēties, ka atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana, kā arī citu ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošana apdraud ne tikai paša transportlīdzekļa vadītāja, bet arī citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību, veselību un dzīvību. Tāpat vēlamies atgādināt, ka kukuļdošanas fakts ir kriminālpārkāpums un ja šajā gadījumā sievietei maksimālais sods par ātruma pārsniegšanu būtu 80 eiro, tad šobrīd pēc kukuļdošanas fakta un saskaņā ar Krimināllikumu, maksimālais sods par šo likumpārkāpumu ir brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem," norāda likumsargi.