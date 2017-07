Sociālā tīklā "Facebook" kāds lietotājs dalījies pārdomās par Berladina meklēšanas vēsturi un publiskajā telpā izskanējušām notikušā versijām, tostarp paužot, ka zēnu vedušā autobusa šoferi "autoparka vadība klusām atbrīvoja no darba ar atpakaļejošu datumu".

Krongorns norādīja, ka viņam, atgriežoties no atvaļinājuma, nav informācijas par to, ka kāds no "Liepājas autobusu parka" šoferiem pēdējā mēneša laikā būtu atbrīvots no darba vai atstādināts no pienākumu pildīšanas.

Arī "Liepājas autobusu parka" valdes loceklis Māris Ārbergs aģentūrai LETA apgalvoja, ka runas par autobusa šofera atbrīvošanu no darba esot tikai spekulācijas, kas neatbilst patiesībai. Plašākus komentārus uzņēmums bija gatavs sniegt tikai rakstveidā.

Atbildes uz jautājumiem par šofera rīcību un tās dienas notikumiem, kad zēns no Liepājas ar autobusu bija aizbraucis no Grobiņas virzienā, "Liepājas autobusu parks" aģentūrai LETA pagaidām nav sniedzis. Krongorns norādīja, ka uzņēmums iepriekš izsūtījis preses relīzi saistībā ar notikušo, kā arī piebilda, ka atbildes uz jautājumiem uzņēmums varētu sniegt rīt.

Jau vēstīts, ka Liepājas pusē policija un brīvprātīgie desmit dienas meklēja bezvēsts pazudušu piecus gadus vecu zēnu, kurš no savas dzīvesvietas Liepājā, Pāvilostas ielā, bija izgājis 1.jūlijā aptuveni plkst.8.30. Policija bija noskaidrojusi, ka puika viens pats, visticamāk, sajaucot pieturvietas, aizbraucis ar autobusu Grobiņas virzienā. Pazudušais zēns 11.jūlijā tika atrasts miris Grobiņas novada Dubeņos meža masīvā brikšņos.

Policija sākusi kriminālprocesu. Šajā lietā policija vērtēs gan mātes, gan kaimiņu un autobusa šofera iespējamo atbildību.

Berladina nāves cēloni un nāves iestāšanās brīdi noskaidros tiesu medicīniskajā ekspertīzē, kuras slēdziens pagaidām vēl nav saņemts.