Arī sociālās vietnes "Facebook" lietotāja Baiba nesen dalījusies sūrā personīgajā pieredzē, atklājot, kā ūdens filtru tirgotāji turpina krāpt naivos Latvijas pensionārus.

"Daudzi noteikti ir dzirdējuši par izplatītājiem, aitas vilnas segu prezentācijām, pārcenotajām burbuļvannām un kafijas kapsulu automātiem. Šis stāsts nebūs par viņiem. Šis būs stāsts par ūdens filtru tirgotājiem," raksta Baiba.

"Par neliešiem, kuri izmanto vidusmēra pensionāra naivumu un neinformētību un bez sirdsapziņas pārmetumiem notirgo šiem cilvēkiem ar zemiem ienākumiem neadekvāti dārgu un pilnīgi nevajadzīgu, varbūt pat veselībai kaitīgu iekārtu. Viņi atnāca arī pie manas mammas. Un nu jau tas ir personiski.

Mūsu gadījumā viss sākās 12.jūnijā ar zvanu mammai, bet nākamajā dienā blēži no firmas Euraqua Finance jau bija klāt un pēc nelielas apstrādes (divi elementāri testi – elektrolīzes un ar TDS mērītāju: “Ieliesim jūsu krāna ūdeni šajā glāzē un mūsu ūdeni tajā glāze, re, elektrodi, vai, paskatieties, kāds jums netīrs ūdens! Un to jūs visu laiku dzerat?!”) stundas laikā bija uzlikts gan filtrs, gan parakstīts pirkuma līgums (no Euraqua Finance puses to parakstīja kāds Pjotrs Krasovskis) par 891 (!) eiro, aizdevuma līgums ar firmu Inbank Līzings un pieņemšanas-nodošanas akts.

Nākamajā dienā mamma par šo izstāstīja man. Protams, nekavējoties sākām rīkoties un aizsūtījām atteikumu firmai Euraqua Finance. Nākamajā nedēļā aizsūtījām atpakaļ arī pašu filtru un atteikumu Inbank Līzings firmai. Vārdu sakot, esam izdarījuši visu, ko no mums šajā gadījumā prasa likums – 14 dienu laikā atteikušies no pakalpojuma un aizsūtījuši atpakaļ nevajadzīgo preci. Un normālā civilizētā valstī ar to arī vajadzētu pietikt. Bet kas to deva...

Šī nu jau vairāk nekā mēneša laikā mamma saņēmusi vairākus telefona zvanus gan no Euraqua Finance, gan no Inbank Līzinga par to, ka abas šīs firmas negatavojas lauzt noslēgtos līgumus, lai gan likumā tas ir paredzēts! Tiek meklētas dažādas atrunas, Euraqua Finance pat apzināti izvairījās no mūsu atteikuma vēstules saņemšanas (to ir pavisam vienkārši izdarīt, ja tu mēneša laikā spītīgi ignorē Latvijas pasta atgādinājumus savā pastkastītē...).

Vakar pat Inbank Līzinga pārstāve zvanīja mammai divreiz, lai abas rezes paziņotu, ka nē, viņu firma tomēr neuzskata līgumu par lauztu un vispār – kur ir mūsu nauda?! Vārdu sakot, pašlaik vienīgais, ko mēs esam dzirdējuši no abām firmām, ir vairāk vai mazāk maskēti draudi – pa telefonu.

Tas pagaidām bija šīs epopejas īss apkopojums, bet neloloju nekādas cerības, ka ceļš līdz atrisinājumam būs vienkāršs. Izskatās, ka Euraqua Finance un Inbank Līzings neplāno ievērot likumu. Tādēļ – turpinājums noteikti būs. Mēs turpināsim cīnīties ar šiem blēžiem.

Un vēlreiz – lūdzu, parunājiet ar saviem pensionāriem! Jo visādi var gadīties. Neparunājuši neuzzināsiet, ka jums tuvais pensionārs nav izlasījis nevienu pašu no daudzajiem avīžrakstiem un nav redzējis nevienu no TV sižetiem par šo tēmu. Runājiet ar viņiem, izstāstiet, lai uz savu galvu neparaksta līgumus, nemaksā kaut kādas iemaksas un nepērk lielākus pirkumus, nepakonsultējušies ar jums.

Ja man ar šo izdosies no neapdomīga pirkuma izglābt vismaz vienu pensionāru, uzskatīšu, ka šo rakstīt ir bijis vērts.

Un vēl – ja esi dzirdējis par šiem darboņiem vai saskāries ar viņu nodarīto postu, padalies ar šo ierakstu - LIKE un SHARE - lai mēs visi uzzinātu šo blēdību patiesos apmērus Latvijā."

Portāls kasjauns.lv jau vairākkārt vēstījis, ka ūdens filtru tirgoņi uzdarbojas visā Latvijā. Jūnijā Ventspilī aizturēti krāpnieki, kas uzdevušies par Valsts vides dienesta darbiniekiem, taču vēlāk ūdens filtru izplatītāju darbībā pilsētas pašvaldības policija nav konstatējusi krāpniecību.

Krāpnieki mēģina iestāstīt, ka no krāna tek gluži vai inde un tāpēc steidzīgi jāiegādājas ūdens filtrs. (Foto: Shutterstock)

Savukārt, jūnijā Valkas novada dome izplatīja paziņojumu, ka viltīgie darboņi nonākuši arī līdz šai pilsētai. Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste Aksana Markoviča skaidro:

"Krāpniecības shēma ir visai vienkārša: vispirms pārdevējs piezvana potenciālajam "upurim" un piedāvā veikt ūdens pārbaudi. Pārdevējs nestādās priekšā un nesaka, ka zvana no firmas, kas tirgo filtrus, bet cenšas radīt iespaidu, ka zvana vai nu no pašvaldības, vai ūdensapgādes uzņēmuma, tādēļ arī zvana saņēmējs parasti šo cilvēku pats ataicina pie sevis mājās un ļauj veikt krāna ūdens pārbaudi.

Firmas pārstāvis atnāk un parasti veic divus testus: viens no tiem tiek veikts ar konduktometru jeb tā dēvēto TDS mērītāju, kas mēra šķidruma vadītspēju. Šajā testā parasti izrādās, ka jūsu krāna ūdens satur aptuveni 200 līdz 300 miligramus minerālvielu uz vienu litru, taču nepasaka, tieši kādas minerālvielas tās ir.

Šis tests nekādos apstākļos jums neparādīs, vai un cik lielā mērā jūsu dzeramais ūdens ir piesārņots! Šajā brīdī pārdevējs apgalvo, ka tās visas ir kaitīgās vielas, piemēram, svins, turklāt to daudzums pārsniedz pieļaujamo. TĀ NAV TAISNĪBA - pirmkārt, pieļaujamo minerālvielu daudzums deramajā ūdenī ir krietni lielāks un otrkārt: minerālvielas mums ir nepieciešamas! Kā nākamo pārdevējs veic vienkāršu elektrolīzes testu, kuru fizikas stundās noteikti ir veicis ikviens 11.klases skolēns. Tā būtība ir šāda - ūdenī ir izšķīdušas minerālvielas, kas ļauj šķidrumam vadīt elektrību.

Ja šādā šķidrumā tiek ievietoti elektrodi, sākas tā dēvētais elektrolīzes process, kura gaitā ūdenī esošās minerālvielas izgulsnējas trauka dibenā. Jūsu tik skaidrajā ūdenī pēkšņi parādās neglītas nogulsnes un pārdevējs ar traģisma pieskaņu balsī tajā brīdī saka: "Un iedomājieties, to visu jūs dzerat!" Parasti pārdevēja atnestajā ūdens paraugā tas nenotiek un šo faktu pārdevējs arī izmanto kā argumentu, ka ar viņu filtru filtrētais ūdens ir veselīgs. ARĪ TĀ NAV TAISNĪBA!

Tas vienkārši nozīmē, ka izfiltrētais ūdens ir praktiski destilēts un tādēļ ikdienas patēriņam nepiemērots - cilvēkam, kas tādu dzer, agri vai vēlu sāksies veselības problēmas, jo viņš neuzņems organismam nepieciešamās vielas un vienkārši saslims.

Nākamais solis, ko dara krāpnieks - saka, ka viņi var piedāvāt situāciju labot un uzlikt ūdens filtru, kas nodrošinās tieši tādu dzeramo ūdeni, kā "labais" ūdens viņu testā. Parasti "upuris" jau šajā brīdī ir novests tik tālu, ka piekrīt un pārdevējs veic zvanu savam kolēģim, jeb montierim. Parasti šis montieris ierodas dažu minūšu laikā un veikli veic filtra uzstādīšanu.

Pa to laiku pārdevējs piedāvā pircējam parakstīt vairākus līgumus un citus dokumentus. Filtrs maksā 891 eiro, taču pircējam tiek piedāvāts kredītlīgums uz vairākiem gadiem. Tā nu pēc stundas viss jau ir galā, kārtējā mazpilsētas dzīvoklī ar pavisam normālu krāna ūdeni ir uzstādīts pilnīgi nevajadzīgs filtrs par 891 eiro. Jāpiebilst, ka līdzīgas iedarbības (tā dēvētās reversās osmozes) iekārtas iespējams iegādāties jau par mazāk nekā 100 eiro...

Iespējams, ka ir cilvēki, kuri ir apmierināti ar pirkumu un tā arī neuzzina, ka turpmāk dzers veselībai kaitīgu ūdeni. Taču lielākā daļa šīs krāpnieciskās shēmas upuru agri vai vēlu uzzina, ka ir apkrāpti, tādēļ šiem cilvēkiem vajadzētu ņemt vērā vairākus faktus: saskaņā ar likumdošanu, no šī darījuma ir IESPĒJAMS ATTEIKTIES 14 DIENU LAIKĀ! Viss, kas jums jādara - jāaizsūta firmai, kas filtru pārdevusi, šo dienu laikā atteikums ierakstītā vēstulē.

Tāpat šo dienu laikā janoņem filtrs un ar kurjerpastu jāaizsūta atpakaļ šai firmai. Jāņem vērā arī tas, ka visticamāk saņemsiet zvanus no firmas un jūs mēģinās pārliecināt, ka esat parakstījis līgumu, kurā ietverts punkts, ka par atteikšanos jāmaksā vairāk kā 300 eiro sods. Atcerieties - šis punkts ir nelikumīgs! Pamatojumu var atrast Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6. pantā.

Jums ir tiesības atgriezt preci un atteikties no noslēgtā līguma, un nemaksāt šo milzīgo sodu! Un atcerieties arī - laika nav daudz, tikai 14 dienas! Diemžēl šādu krāpniecisku shēmu kļūst arvien vairāk un par upuriem visbiežāk diemžēl kļūst tieši neaizsargātākā sabiedrības daļa - pensionāri.

Tādēļ visiem vajadzētu atcerēties vienkāršas patiesības: ja jums piedāvā veikt kaut kādas pārbaudes, neaiciniet šos cilvēkus uz savām mājām, pirms neesat sazinājies ar savu namu apsaimniekotāju un noskaidrojis, vai šāda pārbaude tiešām ir saskaņota un neieciešama.

Pirms iegādājieties kādu dārgu preci, vienmēr veiciet izpēti, cik maksā analoga prece citur. Vienmēr izlasiet līgumu, pirms to parakstiet. Un nekad nepieņemiet lēmumu uzreiz, bet informējiet pārdevēju, ka jums vajag vairākas dienas, lai apdomātos. Veiciet izpēti, runājiet ar paziņām - visticamāk tādējādi jums izdosies aiztaupīt sev daudz raižu."