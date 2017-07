Glābēji Vecāķu pludmalē pamana mazu meitenīti, kura klīst viena pati ietinusies segā

Glābēji svētdienas pievakarē saņēmuši informāciju, ka pa Vecāķu pludmali klīstot maza meitenīte, kura ietinusies zaļā segā. Apsekojot norādīto rajonu, glābēji atraduši bērnu un nogādājuši drošība. Pēc īsa brīža arī ieradusies meitenītes māte, ar kuru veiktas preventīvas sarunas par bērnu pieskatīšanu. Meitenīte nebija cietusi un tika nodota atpakaļ vecāku uzraudzībā.

Tāpat svētdien glābšanas stacijas "Lucavsala" darbinieki, vērojot peldvietu ar binokli, pamanīja, ka pie lielajām bojām peld kāda sieviete ar diviem maziem bērniem. Viens no bērniem, atrodoties ūdenī, sāka stipri klepot un vairs nespēja noturēties virs ūdens. Glābējs nolēma doties ūdenī, lai bērnu nogādātu krastā. Vēlāk no bērnu mātes noskaidrots, ka viņa visiem spēkiem centusies bērnu noturēt virs ūdens, tomēr viņai nebija spēka dēlu nogādāt krastā. 11 gadus vecais puika bija panikā un atklepoja ūdeni. Tikmēr otrs glābējs izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbiniekus. Vēlāk noskaidrots, ka puika ar otru bērnu ūdenī spēlējušies, taču vienā brīdī viens no viņiem pagājis zem ūdens un aizrijies. Bērns sācis klepot un panikā vairs nespēja noturēties virs ūdens. Pēc brīža ieradās mediķi, kuri nolēma zēnu hospitalizēt.

Savukārt sestdien glābēju palīdzība bija nepieciešama vīrietim, kuram bija palicis slikti. Vīrietis glābējiem skaidrojis, ka pēdējo dienu laikā iedzerot pa kādai glāzītei alkoholisku dzērienu. Glābēji nogādāja vīrieti ēnā un izsauca mediķus. Vēlāk mediķi ieteica vīrietim doties uz slimnīcu, taču viņš to nevēlējās, uzstājot, ka atpūtīsies un spēs pats nokļūt mājās.