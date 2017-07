Notiesātais un viņa aizstāvji bažījas, ka Latvijā viņam var draudēt dzīvības briesmas – romu kopienas pārstāvji, atriebjoties par sava tautasbrāļa slepkavību, varētu izrēķināties ar Juri Vingri.

15 gadus senā slepkavība

Tiesas prāvas un izmeklēšana par slepkavību notika vairāk nekā desmit gadus – no 2002. līdz 2014. gadam. Neskaitāmās tiesas sēdēs un pārsūdzībās slepkavībā apsūdzētos gan attaisnoja, gan notiesāja, līdz pirms trim gadiem Augstākās tiesa Krimināllietu departaments spēkā atstāja Rīgas apgabaltiesas spriedumu, kurš apsūdzētājiem – bijušajiem policistiem par vīrieša piekaušana līdz nāvei atstāja spēkā cietumsodu.

Visi apsūdzētie - Ivis Ļipņickis, Juris Vingris, Ivars Straume un Romāns Meļķis - apgalvoja, ka cietušo Jāni Vēdzi, kā arī bojā gājušo Valēriju Čubrēviču vēlējušies tikai aizturēt uz trim stundām, lai noskaidrotu viņu personību un lietas apstākļus saistībā ar izvarošanas faktu Rīgā, Lubānas ielā 61, par ko Vingrim bija paziņojusi viņa māsa Dace Vingre.

Notiesātie bijušie policisti kategoriski noliedza, ka būtu cietušos piekāvuši. Apsūdzības rakstā teikts, ka policisti Ļipņickis, Vingris, Straume un Meļķis 2002. gada 26. jūlijā informēja savas nodaļas priekšnieka vietas izpildītāju, ka vēlas piedalīties smaga nozieguma - izvarošanas atklāšanā, sakot, ka cietusī ir kāda viņu paziņa. Viņi devās uz māju Rīgā, Lubānas ielā 61, kur tobrīd atradās mājas saimnieks Vēdze un viņa viesis Čubrēvičs. Abi vīrieši gulējuši.

Policijas darbinieki bez atļaujas iegāja šajā mājā, lietojot spēku, izveda no mājas abus vīriešus un iesēdināja vieglajā automašīnā. Aizturētie tika nogādāti Rīgas 23. policijas nodaļā. Tur Vēdze, kurš no kāda sitiena bija zaudējis samaņu, tika ievietots aizturēšanas kamerā, bet Čubrēviču policisti aizveda uz kādu vietu netālu no dzelzceļa stacijas „Rumbula”, kur viņu smagi piekāva. Pēc tam Čubrēvičs tika atvests atpakaļ uz 23. policijas nodaļu. Ceļā viņš bija miris no gūtajām traumām. Čubrēvičam eksperti konstatēja daudzus smagus miesas bojājumus galvā un ķermenī, arī spēcīgu asinsizplūdumu smadzenēs. Eksperti noteica, ka cietušā nāves iemesls bija visas gūtās traumas kopumā.

Ļipņickim, Vingrim, Meļķim un Straumem uzrādīja apsūdzības pēc Krimināllikuma 125. panta 3. daļas - par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei, un pēc 317. panta 2. daļas - par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, kas pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas.

Rīgas apgabaltiesa gan iepriekš konstatēja, ka Vingra māsa Dace sniegusi nepatiesas liecības par izvarošanu. Eksperti norādīja, ka neatrod par izvarošanu liecinošas pazīmes nedz Čubrēviča mājās, nedz viņa līķa apskates laikā. Tomēr Vingre uzskatīja, ka eksperti kļūdījušies. Tomēr, neskatoties uz to, notika izvarošana vai nē, tika konstatēts, ka vainīgie policisti izdarījuši slepkavību.

Bailes par atriebību

Vingris gan nenokļuva aiz restēm, jo uzreiz pēc notikušā bija devies uz Īriju, kur pārkvalificējās par pavāru un nodibināja ģimeni, kurā jau aug viens bērns, bet oktobrī viņam gaidāms vēl viens bērns. Īrijas augstākā tiesa nolēma, ka Vingris uz Latviju tiks deportēts oktobrī, līdzko viņa sieva Dublinā būs dzemdējusi bērnu.

Latvijas likumsargi Vingra atrašanās vietu konstatēja pēc tam, kad viņš bija devies uz Latvijas vēstniecību Īrijā mainīt pasi.

Bijušā inspektora advokāts Kierans Malholands tiesā teica - viņa klients ir pārliecināts, ka tiks nogalināts, ja viņu nosūtīs uz Rīgas centrālcietumu, kur viņam par slepkavību būs jāizcieš cietumsods, raksta īru laikraksts „The Irih Sun”. „Mēs esam vīlušies. Mans klients uz Īriju pārcēlās, lai sāktu jaunu dzīvi. Viņš uzskata, ka izdošanas gadījumā visdrīzāk tiks nogalināts,” teic advokāts. Notiesātais uzskata, ka viņa centīsies atriebties nogalinātā tautasbrāļi.

Malholands sacīja: „Mans klients bija iesaistīts lietās pret daudziem pazīstamiem noziedzniekiem un atklāja tiesu korupciju. Viņš uzskata, ka tas ir iemesls, kāpēc viņš tika tomēr notiesāts par slepkavību. Slepkavību, saistību ar kuru viņš noliedz, un par kuru viņš tika attaisnots pēc ilgstoša tiesas procesa Rīgā. Vingris pārcēlās uz Īriju, lai uzsāktu jaunu posmu savā dzīvē un radītu ģimeni – viņš šobrīd uzskata, ka Dublina ir viņa ģimenes mājvieta”.