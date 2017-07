Garanča intervijā LTV raidījumam „Rīta Panorāma” aizvadīto koru olimpiādi vērtēja: „Domāju, ka daudzi no mums var mācīties. Eiropa būs ļoti pārsteigta, cik profesionāli un raiti viss bija nostrādāts. Šis ir kārtīgi ielikts stūrakmens idejai, kas var tālāk attīstīties. Mēs visi esam uzvarētāji! Varam lepoties, ka esam to noorganizējuši, ka varējām to atļauties”.

Visiem koristiem, kas piedalījās Eiropas koru olimpiādē, bija kaut kas ļoti īpatnējs, savs. Viņa pārsteigta, cik daudz uz pasaules ir cilvēku, kas grib un var dziedāt.

Viņa gan teic, ka darbs koru Eirovīzijas žūrijā nav bijis no vieglajiem: „Man vieglāk ir uzstāties, nekā sēdēt un kādu vērtēt. Tas bija loti grūti”. Viņa teica, ka visi koristi ir uzvarētāji, visi bijuši brīnišķīgi. Slovēnijas sieviešu koris „Carmen Manet” uzvarēja vien ar minimālu punktu pārsvaru.

Kā Elīna Garanča vērtē aizvadīto koru Eirovīziju skatieties „Rīta Panorāmas” videosižetā.