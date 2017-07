Šī gada "Adwards" festivāla idejiskais koncepts sākotnēji tika reklamēts ar diviem attēliem, kuru pamatdoma ir viegli nolasāma un saistoša, proti, pasaulē, kur valda neīstums, esi īsts! Aģentūra "VUCA" publiskoja divus attēlus - vienā redzami plastmasas cālēni blakus īstai pīlei, otrā - izliets kečups blakus stingram tomātam.

Tiktāl viss ir skaidrs, saprotams un nolasāms. Taču kā savu lielāko lepnumu aģentūra prezentē attēlu ar divām ASV lēdijām - Mišelu Obamu un Melāniju Trampu. Attēlu autore, "VUCA" radošā direktore Rozenbauma sociālajos tīklos nenoliedz, ka tieši šis ir viņas gandarījums citu plakātu starpā.

Režisors Uģis Olte "Facebook" vietnē publicēja savu sašutumu par abu dāmu salīdzināšanu:

"Šogad "Adwarda" fasādē baigais paradokss. Pats uzsaukums "Pasaulē, kas pilna ar ..., esi ....", šķiet domāts kā oriģinalitātes un uzdrošināšanās propaganda, bet gan pati identitātes ideja, gan vizuālais izpildījums diemžēl stipri ož pēc kreisā lodziņa šajā pašsludinātajā polaritātē. Man gan nav nekas pret kečupa un tomāta pretnostatīšanu vai konfekšbanāniem vs īstajiem, bet šis konkrētais plakātiņš ar Melāniju un Mišelu ir gluži vienkārši nepieklājīgs un cilvēku dažādību necienošs," pauda režisors.

Neziņa ilga līdz brīdim, kad Oltem tika paskaidrota attēla pamatdoma. Viņš to nebija "nolasījis"... Tāpat kā daudzi citi, kuri attēlu ierauga. Cilvēki sociālajos tīklos pauž savu sašutumu par abu dāmu salīdzināšanu - šāda reklāma vairumam šķiet lēta, zemiska, neētiska.

Režisors portālam Kasjauns.lv sacīja, ka "nozares pašapstiprināšanās burbulītim jau, šķiet, vairs realitāte cauri nespīd".

Kāda ir šedevra ideja?

Kā noskaidroja Kasjauns.lv, plakāta pamatdoma nebūt neesot bijusi abu dāmu salīdzināšana versijā, ka viena būtu "dumjš dāmas izstrādājums", bet otra - "īstena dāma". Runa esot tikai par runu kopēšanu.

Atsaucoties uz medija CNN pirms apaļa gada veidoto kolāžu, kurā Melānija Trampa sava vīra vēlēšanas kampaņas ietvaros teica runu, kas teju mats matā sasaucās ar Mišelas Obamas jau senāk teiktu uzrunu, Una Rozenbauma šo ekscesu iekļāvusi šī gada "Adwards" pamatuzstādījumā.

Rozenbauma šo CNN pirms gada veikto kompilāciju nosauc par "ikonisku" un portālam Kasjauns.lv paskaidroja, ka "neiedziļinoties attēla kontekstā vai to nezinot, tas var izskatīties savādāk. Tomēr mēs ticam, ka šo salīdzinājumu ir ievērojuši vismaz 80% domājošu cilvēku, pie kuriem pieskaitāma arī "Adwards" auditorija".

Rozenbauma atzīmē, ka konkrētais attēls izvēlēts festivāla atsevišķai sadaļai "Adwards Talks & Stories", kas ir semināri viedokļu līderiem un viņu runām, turklāt konkrētais materiāls vispār redzams ļoti šaurai cilvēku kopai - tiem, kuri feisbukā seko LADC.

Tādu šobrīd ir gandrīz 4000 cilvēku.

Bez paskaidrojuma neviens nesaprot

Latvijas reklāmas nozarē strādājošā Kristīne (vārds mainīts), kura vēlējās palikt anonīma, pauž: "Iepriekš festivālu koncepcija bija skaidra - vienu gadu akcentēja radošo cilvēku bailes, monstrus un demonus, ar kuriem mēs visi radot cīnāmies, citu gadu plakātos ietvēra nepadošanos nemitīgu izgāšanos gūzmā. Tas viss ir bijis skaidri nolasāms, visi ar to dzīvojam šajā maizē! Jāatzīst, ka šī gada festivāla idejiskais plāns ir saprotams varbūt tikai autorei pašai un dažiem domubiedriem," teic nozares pārstāve.

"Providus" pētniece, viena no redzamākajām Latvijas feministēm Linda Curiha, ieraugot attēlu ar Trampu un Obamu, teic: "Man jau liekas, ka nekas problemātisks šajā plakātā nav. Mišela Obama ir simbols gudrībai, labai humora izjūtai un lieliskai gaumei, viņa ir mūsdienu ikona, kas turklāt iedrošina jaunas sievietes sasniegt savus sapņus."

Uzzinot, ka "VUCA" vēstījums ir pavisam citāds, Curiha portālam Kasjauns.lv komentēja: "Ā! Nesapratu. Tas ir tā naivi. Ne jau viņas pašas savas runas rakstīja. Katrai savi runu rakstītāji, un Trampa komandā pierādījās, ka cilvēki kampaņā ir vāji".

Nozares profesionāļiem domas dalās

"Latvian Art Directors Club" dibinātājs, festivāla tēvs Ēriks Stendzenieks pauž, ka Unai Rozenbaumai iepriekš bijuši vairāki lieliski darbi, taču ideja salīdzināt Melāniju Trampu un Mišelu Obamu nav starp tām.

"21.gadsimta Eiropā nav pieņemts salīdzināt cilvēkus pēc tā, kurš labāks. Neviens to nevar novērtēt. Tās ir divas ietekmīgākās sievietes pasaulē, ja neskaita viņu brāli Merkeli," Kasjauns.lv izteicās reklāmists. Arī viņš plakātā pausto vēstījumu nenolasīja, kamēr tas netika speciāli paskaidrots.

Stendzenieks uzskata, ka domu tomēr vajadzējis paust saprotamāk. "In a world of stolen speeches be original" - vai tamlīdzīgi. (Pasaulē, kur valda zagti vārdi, esi oriģināls - aptuvens tulkojums.)

"Tikpat labi varētu tapt plakāts ar nēģeru bariņu vienā pusē un Mārtiņu Rītiņu otrā, un visu pavada sauklis "In a world of banana eaters be Mārtiņš Rītiņš," ("Banānu rijēju pasaulē esi Mārtiņš Rītiņš") ironizē LADC līderis.

Reklāmas aģentūras "DDB" vadītājs Andris Rubīns par šī gada "Adwards" ceremonijas konceptu izsakās atzinīgi: "Kopumā šī gada festivāla ielūgums uz oriģinalitātes, patiesuma un īstuma svinēšanu man liekas labs un aktuāls. Īpaši tagad, kad medijos un komunikācijā kopumā dominē satura pārpublicēšana, ne radīšana. Konkrētais plakāts ir izaicinošāks par pārējiem šajā sērijā. Pieļauju, ka par pamatu tam kalpojusi Melānijas visai neveiklā, no Mišelas kopētā uzruna tautai, par ko pirms kāda laika šūmējās viss internets. Nu labi, gandrīz viss," portālam Kasjauns.lv komentēja reklāmas speciālists.

Rubīns uzsver, ka attēls apzināti veidots provokatīvs - uzmanības piesaistei. Atšķirībā no kolēģa Stendzenieka, Rubīns nekādas ētiskas dabas problēmas vēstījumā neredz.

Runas izgriezumu kompilācija, uz kā balstās ideja:



Par festivālu

Divpadsmitajā LADC radošo izcilību festivālā jebkurš var pieteikt savu lolojumu līdz 15.augustam.

"Radošo nozaru profesionāļi un entuziasti – reklāmisti, grafikas dizaineri, tekstu autori, digitālās jomas speciālisti, fotogrāfi, drukas mākslinieki, radošie un mākslinieciskie direktori, režisori un operatori, produktu un iepakojumu dizaineri, animatori un visi pārējie, kas kaut ko rada" - visi var sevi pieteikt, vēstīts kluba mājaslapā http://ladc.lv/ .