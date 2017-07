"Gribu mājās..." - ar mīlīgu fotoizstādi grib palīdzēt atrast mājas kaķēniem

Nelielās izstādes bildēs ir redzami minči, kuri šobrīd uzturas biedrības “Cat Care Community” pagaidu mājās.

Peļu junkurus izstādes vajadzībām, ir sabildējis profesionāls fotogrāfs.

Aicina adoptēt, nevis pirkt mājdzīvniekus

Biedrība “Cat Care Community” palīdz kaķiem gan atrast pastāvīgas mājas, gan nodrošina dzīvniekiem pagaidu mājas un aktīvi meklē tiem jaunus saimniekus.

Līdz šim biedrība ir palīdzējusi vairāk nekā 200 kaķiem atrast mājas, kā arī uzbūvēja vairāk nekā 100 ielas kaķu mājiņas.

Biedrības pārstāve Zanda Indriksone skaidro, ka izstādes apmeklētājiem būs iespēja uzzināt vairāk par attēlotiem dzīvniekiem – pie katras bildes būs īss kaķa apraksts un kontaktinformācija, ja cilvēkam būs interese adoptēt kaķi.

Izstāde tiek rīkota sadarbībā ar vietni Pukanis.lv - portālu, kur tiek publicēti to bezpajumtes dzīvnieku profili, kuri pašlaik dzīvo dažādās Latvijas patversmēs.

Patversmēm ir bezmaksas iespēja publicēt bildes un informāciju par dzīvniekiem, kas tagad mitinās pie viņiem.

Portāla pārstāve Irina Zaiceva atklāj, ka izstāde "Gribu mājās" ir šī projekta "offline" versija: “Tāpat kā mūsu internetvietnē, izstādē mēs rādīsim kaķu bildes un informāciju par katru no dzīvniekiem un to adoptēšanas iespējām. Ceru, ka izstāde mudinās vēl lielāku cilvēku skaitu nevis pirkt, bet adoptēt dzīvniekus!”

Kaķēnu bildes izstādei sarūpējis fotogrāfs Deniss Kaibagarovs. Izstādes noformējums – Jekaterina Fraimane.

Interesenti to var apmeklēt no 23. jūlija līdz 6. augustam, eklērnīcā “Fat Cat” Rīgā, Mazajā Jaunielā darbadienās no plkst. 10:00 līdz 20:00 un brīvdienās no plkst. 11:00 līdz 18:00.