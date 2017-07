“Ghetto Basket” – Latvijas čempionāta – posms 22. jūlijā Krāslavā

“Ghetto Basket” spēles notiks Krāslavas 3x3 basketbola tradicionālajā vietā Aronsona ielā 9, stāvlaukumā pie veikala “Beta”.

“Ghetto Basket” spēlētājus un līdzjutējus Krāslavas turnīra laikā izklaidēs viens no labākajiem motosporta “Stuntriding” meistariem Didzis Grundulis. Basketbola veikala “ProBasketball” trīspunktnieku konkursā tālmetienu speciālisti sacentīsies ar Krāslavas sporta sabiedrībā pazīstamiem ļaudīm.

Sadarbībā ar “Bite Latvija” būs iespēja pārbaudīt ne tikai savu metienu precizitāti, bet arī veiklību un izturību “Bite Skill Challenge". Turklāt sacensības notiks četrās vecuma grupās – 17+, U16, U14 un U12 grupā. Savukārt basketbola teorētiķi sevi varēs apliecināt “Xnet.lv” teltī pie spēļu konsoles “Playstation” pults.

Latvijas čempionāta spēles notiks piecās grupās: Vīrieši (2000. g. dz. un vecāki); Sievietes (2000. g. dz. un vecākas), U16 grupa (2001. g. dz. un jaunāki), U14 grupa (2003. g. dz. un jaunāki), U12 grupa (2005. g. dz. un jaunāki). Ja kādā no grupām nebūs četru komandu, tad organizatori patur iespēju to pievienot citai grupai. Latvijas čempionāta kopvērtējuma punkti tiks aprēķināti katrai vienībai atbilstoši tās grupai.

Mūžīgajiem amatieriem būs iespējams samērot spēkus savam meistarības līmenim atbilstošā konkurencē – Firmu un amatieru grupā, kurā atļauts piedalīties spēlētājiem, kuri dzimuši 1996. gadā vai agrāk, kā arī pagājušajā sezonā nav pārstāvējuši LBL1, LBL2, LBL3 klubus.

Komandas aicinātas reģistrēties Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) 3x3 basketbola sacensību vietnē “play.fiba3x3.com”, bet pieteikties būs iespējams arī sestdien, 22. jūlijā no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00 sekretariātā sacensību norises vietā. Dalības maksa pieaugušajiem – desmit eiro no komandas, bet jauniešu grupās – seši eiro no vienības.

“Ghetto Basket” – Latvijas čempionāts – šovasar notiek astoņos posmos. Pašreiz jau aizvadīti turnīri Jēkabpilī, Ogrē un Jelgavā, bet jau nākamajā dienā pēc Krāslavas komandas dosies uz Cēsīm. Augustā iecerēti trīs posmi – Bauskā (5. augusts), Saldū (12. augusts) un Kuldīgā, kur 26. augustā tiks kronēti valsts čempioni piecās grupās. Nosakot kopvērtējuma uzvarētājus, tiks ņemti vērā katras komandas seši labākie rezultāti minētājos turnīros.

2020. gada Tokijas olimpiskajās spēlēs 3x3 basketbols piedzīvos savu oficiālo debiju. Katram Latvijas 3x3 basketbolistam, reģistrējot savu spēlētāja profilu FIBA 3x3 basketbola sacensību platformā “play.fiba3x3.com” un piedaloties oficiālajā kalendārā iekļautajos turnīros, iespējams krāt pasaules ranga punktus sev un Latvijai kopumā. Tieši spēlētāju aktīvā dalība “Ghetto Basket” un citos turnīros palīdzēja Latvijas 3x3 izlases basketbolistiem – Naurim Miezim, Agnim Čavaram, Kārlim Paulam Lasmanim un Edgaram Krūmiņam – nesen notikušajā Eiropas kausa izcīņas finālturnīrā Amsterdamā (Nīderlande) tikt izliktiem ar augsto septīto numuru 12 valstu konkurencē. Ar to tieši sākās Latvijas 3x3 basketbola kvarteta ceļš līdz čempionu titulam. Latvijas 3x3 basketbola ceļā uz olimpiskajām spēlēm katrs pasaules ranga punkts ir ļoti svarīgs!