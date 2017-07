Amatniecības tirdziņam ar kvalitatīviem, augstvērtīgiem latviešu tradicionālās un modernās lietišķās mākslas darinājumiem pieteikties ir aicināti amatnieki un mājražotāji. Sabiedriskās ēdināšanas un konditorijas izstrādājumu tirdzniecībai paredzētas 20 sabiedriskās ēdināšanas tirdzniecības vietas, kā arī 10 konditorejas izstrādājumu un saldējuma tirdzniecības vietas. Tirdzniecības vietas noformējumā tirgus dalībniekiem jāatspoguļo svētku tēma “Dārza svētki. Zaļā Rīga.”

Dalībai tirdzniecībā var pieteikties tikai elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu un no 2017. gada 24. jūlija plkst. 10.00 līdz 2017. gada 31. jūlija plkst. 10.00 (pieteikumi no ēdinātājiem līdz plkst. 17.00) nosūtot to uz e-pasta adresi avesol@riga.lv.

Pieteikumu iesniedzējiem jāņem vērā tirdzniecības noteikumi, kas pieejami interneta vietnēs pasvaldiba.riga.lv, kultura.riga.lv, avesol.riga.lv. Tajās atrodama arī pieteikuma veidlapa un tirdzniecības vietu izvietojuma plāns. Pirms vai pēc noteiktā termiņa un/vai uz citu e-pasta adresi iesūtīti tirdzniecības pretendentu pieteikumi netiks reģistrēti un izskatīti.