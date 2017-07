Paziņots pilns "Summer Sound" mākslinieku saraksts

Sadarbībā ar ilggadējo partneri, festivāla oficiālo radio – Radio SWH, Summer Sound festivālā būs jaunas mūzikas skatuve Priekšnams, uz kuras uzstāsies tādi mākslinieki kā Treeeye, Jānis Irbe, Jauda, Refleksija un citi. Savukārt otra jaunā skatuve - Koncertsēta - parka koku ieskauta, aicinās festivāla apmeklētājus atvilkt elpu mierīgākā gaisotnē, piedāvājot bagātīgu kultūras programmu; uz tās būs iespējams redzēt lieliskus pašmāju mūziķus, tostarp čella un ģitāras virtuozus, interesantu dažādību radīs improvizācijas teātris un dzejas slams. Uz Koncertsētas skatuves kāps tādi mākslinieki kā Reinis Young, Tīna Šipkēvica, Elizabete Balčus, Miks Dukurs, Ipstens Kūns, Martin Confused, Baiba Dēķena, Aivis Gailītis, Gints Cālītis, Greg John, Vilksnevilks un improvizācijas teātris Prieka Ministrija.

“Esam teju finiša taisnē, lai jau nākamajā nedēļas nogalē pienācīgi sagaidītu festivāla viesus. Patiess prieks par to, ka muzikālā programma festivālā ar katru gadu kļūst daudzveidīgāka – šogad Summer Sound ies pie sirds gan enerģiskāku ritmu cienītājiem, gan mierīgākas atmosfēras mīlētājiem. Latvijas vasara ir īsa un Summer Sound ir viens no labākajiem veidiem kā to nosvinēt!” stāsta festivāla direktore Linda Zajarska.

Pludmales festivāls Summer Sound norisināsies Liepājā 28.-29. jūlijā ar vairāk kā 40 māksliniekiem. Dīdžeju trio Cheat Codes no Losandželosas, vācu uzlecošā techno house zvaigzne Felix Jaehn, kā arī franču dīdžejs un producents Klingade parūpēsies par grandiozu elektroniskās mūzikas programmu jūras krastā. Ar savu vērienīgāko šīs vasaras koncertu uz festivāla lielās skatuves uzstāsies Dons, savukārt pamatīgu ballīti garantēs Bermudu Divstūris. Bez jau nosauktajiem vārdiem festivāla viesus priecēs krāšņa Latvijas mūziķu programma – Triana Park, Bandmaster, Satellites LV, Sibyl Vane, Deeper Upper, Franco Franco, Skyforger, My Radiant You, Fakts, Pienvedēja Piedzīvojumi, Astro'n'out, Ivo Fomins, Polifauna un citi.