Vecāķos ziņo par magoņu zagļiem, bet policija atrod ko negaidītu

Policisti, ierodoties notikuma vietā, sastapa izsaucēju, kurš precizēja, ka divi no četriem vīriešiem pārrāpušies pāri žogam un brīdi staigājuši pa kaimiņienes pagalmu, bet pēc tam visi devušies meža virzienā. Izsaucējs skaidroja, ka uztraucas par kaimiņu īpašumu, it sevišķi pēc tam, kad dzirdējis, ka pirms neilga laika no citu privātīpašumiem izzagtas mantas. Vīrietis ātri meklējamos aprakstīja un policisti devās uz norādīto mežu.



Apsekojot teritoriju, pamanīti četri kungi, kas atbilda izsaucēja sniegtajam aprakstam. Vienam no vīriešiem rokās bija saplūkts magoņu pušķis. Pārrunu laikā kungs apgalvoja, ka mājas saimniece esot devusi atļauju no viņas dārza saplūkt magones. Jautājot, ko ar ziediem plānots darīt, visi skaidroja, ka plānots tos izmantot ēšanai.



Personu datu pārbaudes laikā, konstatēts, ka viens no vīriešiem ir izsludināts meklēšanā. Persona aizturēta un nogādāta Valsts policijā. Savukārt pārējie kungi ar ziediem nogādāti atpakaļ notikuma vietā, kur sastapta arī mājas saimniece. Sieviete apstiprināja, ka viņiem magones iedevusi labprātīgi. Policistu palīdzība notikuma vietā vairs nebija nepieciešama.

