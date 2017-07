Miris fiziķis un deputāts Juris Zaķis

Juris Zaķis dzimis 1936.gada 4.novembrī Ogrē.

Skolojies Ogrē, vēlāk Latvijas Universitātē, kur izmācījies par fizikas skolotāju. 1977.gadā Zaķis kļuva par habilitēto zinātņu doktoru.

1987.gadā viņš kļuva par Latvijas Valsts universitātes rektoru, gadu vēlāk - par Augstākās Padomes deputātu.

Vēlāk Zaķis strādāja vairākās Saeimās, bet 2005.gadā sāka strādāt Rīgas domē. 2013.gadā Zaķis no saraksta "Saskaņa/Gods kalpot Rīgai" tika ievēlēts sasaukumā, paralēli turpinot strādāt par rektoru.

Par Juri Zaķi 1995.gadā nāca klajā ziņas, ka viņš bijis saistīts ar čeku, bijis VDK informators.

Zaķis bijis divreiz precējies, otrā sieva Anita ir juriste. Bērni Guntars Zaķis (no pirmās laulības; LU pasniedzis kultūras un reliģijas vēsturi), Viktors Zaķis (no pirmās laulības), meita Anda Zaķe (no pirmās laulības, strādājusi par skolotāju pamatskolā), dēls Mārtiņš Zaķis (no otrās laulības; gājis bojā).

Kasjauns.lv izsaka līdzjūtību Jura Zaķa tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.