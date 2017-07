Ģimenes ārsti uzskata, ka viņus vajā

Nozares ministre uzskata, ka līdz ar to faktiski primārās aprūpes pieejamība valstī ir atjaunojusies un ka streiks nekādus sarežģījumus nav radījis. Bet attiecības starp ģimenes ārstiem un ministriju joprojām ir sarežģītas un prasība valdībai par kapitācijas naudas palielināšanu no dienaskārtības nav noņemta. Savukārt Veselības inspekcija sākusi pastiprinātas pārbaudes, lai redzētu – ko ārsti dara un ko nē. Ārsti to sauc par vajāšanu.

