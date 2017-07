155 Foto Pāris simti ļaužu atvadās no ārsta, bijušā veselības ministra un skujkoku audzētāja Āra Audera +151

Atvadīties no Āra Audera ieradās pāris simti ļaužu, tostarp ekspremjers Einars Repše, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, bijusī Saeimas spīkere Ingrīda Ūdre, bijušais iekšlietu ministrs Māris Gulbis un citi.

Āris Auders 1980. gadā pabeidza mācības Rīgas 49. vidusskolā, no 1980. līdz 1986. gadam studēja Latvijas Medicīnas akadēmijā, tāpat studējis Kalifornijas universitātes Sandjego Medicīnas skolā, ASV, un Bernes universitātē, Šveicē.

No 1988. gada jūnija līdz 1997. gada maijam bijis neiroķirurgs Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, 1997. gada pirmajā pusē bijis arī Neiroķirurģijas klīnikas vadītāja vietnieks. No 1997. gada līdz 2002. gada novembrim vadījis Mugurkaula ķirurģijas centru Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā.

2002. gada 7. novembrī kā partijas "Jaunais laiks" pārstāvis kļuva par Latvijas īpašu uzdevumu ministru veselības aprūpes lietās Einara Repšes valdībā, 2003. gada 16. janvārī — par veselības ministru. 2003. gada 10. aprīlī viņš demisionēja.

Viņš bija Latvijā zināms ķirurgs, kuru vēlāk kukuļņemšanas skandālu sakarā iesauca par "zelta rokām". Kopš skandālu virknes 2003.-2007.gadā Auders no savas jomas aizgāja, pievēršoties skujkoku audzēšanai un individuālajam biznesam.

Beidzamos gados Auders publiskos pasākumos nebija manīts.

Pateicis politikai ardievas viņš savu talantu attīstīja jaunā jomā – dārzkopībā. Pat radījis jaunu egles šķirni "Snake Auders" (Čūska Auders) un uzrakstījis grāmatu par dekoratīvo dendroloģiju.