Kārtības sargi, ierodoties norādītajā adresē, sastapa pāris garāmgājējus, kuri norādīja precīzu vietu, kur ierīkots ugunskurs. Policisti blakus tam pamanīja krūmos noslēpušos sievieti un lūdza viņai izskaidrot savas rīcības motīvus.

Pēc brīža sieviete, raudādama iznāca no krūmiem un pastāstīja, ka viņas vīrs, atrodoties ārzemēs, atsūtījis šķiršanās dokumentus. Laulātā nolēmusi to sadedzināt, tāpēc turpat Rīgas centrā ierīkojusi vietu, kur to izdarīt. Ugunskurs nodzēsts un ar 52 gadus veco sievieti veiktas preventīva rakstura pārrunas.

Policija atgādina, ka publiskās vietās aizliegts kurināt ugunskurus ārpus pašvaldības speciāli šim nolūkam iekārtotajām vietām, izņemot pašvaldībā saskaņotu pasākumu norises laikā un vietā, kā arī valsts noteiktās svētku dienās, atceres vai atzīmējamās dienās, nebojājot apstādījumus un ievērojot ugunsdrošības prasības.

Par šo prasību neievērošanu var uzlikt naudas sodu līdz 142 eiro, tomēr šajā gadījumā kundzei izteikts brīdinājums.