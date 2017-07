Bezvests.lv raksta: “Daudzi no tiem, kas iepriekš nepievērsa uzmanību "negatīvām" zinām presē, ir šokēti - izrādās, 5 gadus vecais Ivans nav vienīgais. Cik daudz bērnu pazūd mūsu valstī!

Valsts policijas vietnē un Bezvests.lv portālā meklēšanā ir vairāki desmiti pazudušu cilvēku - kā pieaugušie, tā bērni. Diemžēl, daudzus neizdodas atrast gadiem ilgi - ne dzīvus, ne mirušus. Pēc Valsts policijas statistikas datiem katru gadu valstī pazūd 800 līdz 1000 cilvēku, no kuriem puse ir bērni!!! Atrod apmēram pusi no pazudušajiem. Bet vairāki desmiti katru gadu tā arī netiek atrasti. Kaut arī Valsts policijas Kriminālpārvaldes meklēšanas un slepkavību izmeklēšanas nodaļā teic, ka nepazūd vairāk cilvēku kā līdz šim un pazudušo skaits ir nemainīgs, 2016. gadā ir visaugstākais rādītājs pēdējo 6 gadu laikā - Latvijā pazuduši vairāk nekā 900 cilvēki.

Ar bērniem ir sarežģītāk. Tie, kas klaiņo un regulāri aizbēg no mājām, internātiem vai bērnu namiem, statistikā iekļūst regulāri - katrā kārtējā bēgšanas gadījumā. Tāpēc statistiku nevar uzskatīt par precīzu, stāsta Valsts policijas preses centra pārstāve Gita Gžibovska. Bet tendence ir tāda, ka biežāk pazūd un ilgstoši ir meklēšanā riska grupas bērni - no nelabvēlīgām ģimenēm, bāreņi no kuriem vecāki atteikušies, bērni no sociālās aprūpes centriem, internātiem un citām aprūpes iestādēm.

Visbiežāk pazūd 14-16 gadus veci pusaudži. Ja salīdzina pēdējo gadu tendences, pēc policijas datiem. Tikai 2017. gada 6 mēnešos pazudis 91 bērns. 71 no tiem atrasts, bet 20 nepilngadīgie līdz šim skaitās meklēšanā.

Pagājušajā gadā pusgada rādītāji bija daudz dramatiskāki: pazuda 136 bērni, bet atrast izdevās 118, bet 16 tā arī izsludināti meklēšanā. 2015. gadā pirmajos 6 mēnešos pazuda vēl vairāk - 154 bērni. 128 tika atrasti, bet 24 nav atrasti.

Pazūd, protams, arī bērni no labvēlīgām ģimenēm. Par laimi, šajos gadījumos vecāki visbiežāk ceļ trauksmi jau pirmajās stundās - ziņo policijai un brīvprātīgajiem, nevis pēc diennakts, kā tas notika Liepājas Ivana gadījumā. Kopumā pazudušu bērnu izdodas atrast diezgan ātri - dažu stundu laikā, kā tas bija ar 3-gadīgo Rūdolfu Saulkrastos (atrasts nākamās dienas pusdienas laikā) un ar 2 gadus veco Hugo Abragciemā (atrasts no rīta plkst 6:15).

Stāsts par mazo Liepājas Ivanu traģisks, bet vismaz viņa ķermenis tika atrasts uz guldīts zemes klēpī. Bet ir bērni, kurus tā arī nav atraduši līdz šai dienai - ne dzīvus, ne mirušus. Baisi pat iedomāties, ko jūt viņu vecāki un kā dzīvo, - stāsta Bezvests.lv vadītājs Aleksandrs Faminskis.

Zvērīgi noslepkavotās 15 gadu vecās skolnieces Olgas Kozlovas gadījumu Aleksandrs izjuta īpaši skarbi. Pēc tam, kad viņš redzēja, ka traģiski bojā gājušo meiteni meklē milzīgajā Jaunciema mežā tikai policija, vecāki un viņu paziņas, Faminskis nolēma dibināt meklēšanas organizāciju. Šo ideju atbalstīja domubiedri. Sākumā tie bija 10 cilvēki, bet tagad organizācijā darbojas jau 150 pastāvīgie uzticamie brīvprātīgie.

Traģiskais fināls

Šajā ziemā Latvijā meklēja 14-gadīgo pusaudzi Bauskas rajonā iesaistot zemessargus, policiju un brīvprātīgos. Diemžēl skolēnu dzīvu atrast neizdevās. Zēns pēc ballītes ar draugiem nosala mežā 2 kilometru attālumā no mājām. Gāja viens un vienkārši neaizgāja līdz mājām.

Vēl viens traģisks gadījums notika Liepājā. Pusaudži niekojās ar narkotikām, rezultātā vienu no puišiem viņa vienaudži bez žēlastības sadedzināja. Sadegušo pusaudža ķermeni nejauši atrada garāmgājēji, kas pastaigājās ar suni. Tiesa lēma sodīt vainīgos ar 12 gadu brīvības atņemšanu.

Bijuši arī pašnāvības gadījumi. 19 gadīgā jauna māmiņa no Aizkraukles bezizejas situācijā vienkārši nolēma izdarīt pašnāvību. Meklēšana bija bez rezultātiem. Jauno sievieti atrada nejauši, jau pavasarī, kad izcirta meža biezokni.

Viņus turpina meklēt!

7-gadīgā Laura Strazdiņa pazuda bez vēsts 2005. gada 14. septembrī. Vienkārši neatgriezās mājās no Aizkraukles novada sākumskolas. Līdz šim nav atrasta, tas nav izdevies nevienam - ne policijai, ne brīvprātīgajiem. Līdzi meitenei bija mugursoma ar sarkanām svītrām. Daudzas reizes tika lūgts atsaukties autovadītājiem. kuri varēja redzēt meiteni uz šosejas Rīga - Daugavpils posmā no Skrīveriem līdz Koknesei. Neviens tā arī neatsaucās un meklēšana rezultātus nav devusi. Pagājuši jau 12 gadi. Tagad viņai jau varētu būt 19...

Pēc Latvijas likumdošanas pazudušus bērnus un arī pieaugušos meklē 10 gadus. Ja šajā laikā pazudušo atrast neizdodas, tad lietu slēdz - pat, ja nav atrasts ķermenis, cilvēks juridiski skaitās miris. Cilvēkus, kas vecāki par 70 gadiem meklē tikai 5 gadus.”