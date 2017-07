Vairāk par to, kas bija mugurā, naktī izskrienot no mājas, nav palicis, tādēļ ģimene lūdz cilvēku palīdzību, ziņo LNT raidījums "Degpunktā".

Kad janvāra beigās raidījums “Degpunktā” tikās ar Sendiju un izstaigāja liesmu skarto māju, cerības atjaunot māju bija laika jautājums. Ar apdrošinātāju un cilvēku palīdzību 30. aprīlī Sendijas ģimene atkal atgriezās mājās, bet viņu prieks nebija ilgs – šonedēļ atkal ēkā izcēlās ugunsgrēks – vannasistabā, – kas šoreiz nesaudzēja neko.

Pēc janvāra ugunsgrēka sieviete saņēma vairākus zvanus un uzklausīja padomus no svešiniekiem par neapdomīgo rīcību, dzīvojot vietā, kur jau ir dedzis. Trešo reizi sagaidīt Sendija vairs nevēlas, tādēļ to, kas vēl atlicis no mājas, plāno nojaukt un doties jaunas mājvietas meklējumos citā pilsētā.

Ģimene pat saredz zīmi ugunsgrēku datumos – pirmais notika 18. janvārī, pēdējais – 18. jūlijā.

Amatas novada pašvaldība ģimenei ir nodrošinājusi pagaidu dzīvesvietu bijušās Sērmūkšu pamatskolas telpās, kur pieejams ūdens, elektrība, siltums un jumts virs galvas.

Ģimenei nepieciešamo mantu saraksts ir garš. Ikviens, kurš spēj palīdzēt materiālā ziņā, naudas līdzekļus ģimenei var ziedot uz kontu Sendija Sprukule-Circene LV50HABA0551029525141, kā arī varat sazināties ar sievieti, zvanot pa tālr.: 29495822.