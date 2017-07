Zane Bitere/LETA

Izņēmums ļauj maksas stāvvietām apiet satiksmes noteikumus

Sabiedrība LNT Ziņas

Lai gan saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem auto nedrīkst novietot tuvāk par pieciem metriem no krustojuma robežas, joprojām ir iespēja pavisam oficiāli atstāt automašīnu krietni tuvāk un nebaidīties no naudas soda, jo uz maksas stāvvietām attiecas izņēmums. Par to trešdien vēstīja LNT raidījums “900 sekundes”.