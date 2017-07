LETA

ASV helikopteri Latvijas gaisa telpā veiks zemos lidojumus

Sabiedrība LETA

Šodien no plkst.16 līdz 18 ASV Gaisa spēku kaujas brigādes "Fēnikss" vienības helikopteri Latvijas gaisa telpā, virzienā no Lielvārdes uz Daugavpili un atpakaļ, veiks zemos lidojumus, informēja Aizsardzības ministrijā (AM).