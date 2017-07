22.jūlijā Ķekavas novada 785.vēlēšanu iecirknī Ķekavas Kultūras namā, Gaismas ielā 17, notiks atkārtota balsošana šā gada pašvaldību vēlēšanās. Atkārtotu balsošanu gatavo un rīko Ķekavas novada vēlēšanu komisija.

Vēlēšanu iecirkņa darba laiks atkārtotās balsošanas dienā, 22.jūlijā, būs no plkst.7 līdz 22, liecina informācija Ķekavas novada domes mājaslapā. Tie vēlētāji, kuriem nav iespēju nobalsot 22.jūlijā, var balsot trīs dienas iepriekš - 19.jūlijā, no plkst.17 līdz 20, 20.jūlijā, no plkst.9 līdz 12 un 21.jūlijā, no plkst.10 līdz 16.

Videniece norādīja, ka šobrīd vēlēšanu iecirknis ir sagatavots, lai jau rīt vēlētāji varētu izmantot iespēju nobalsot iepriekš. Patlaban nav pieteicies neviens novērotājs.

Ķekavas novada pašvaldība pašreiz nevarēja atbildēt, cik tai izmaksās atkārtotās vēlēšanas, bet šo informāciju sniegšot pēc vēlēšanu norises.

Centrālās vēlēšanu komisija (CVK) savā mājaslapā norāda, ka tiesības piedalīties atkārtotā balsošanā ir tiem Ķekavas novada vēlētājiem, kuri bija iekļauti 785.vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā 3. jūnija vēlēšanās.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā. Šo iespēju var izmantot arī vēlētāja aprūpētāji, kas reģistrēti 785.vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā. Lai izmantotu šo iespēju, vēlētājam vēlēšanu dienā jāatrodas adresē, kas sasniedzama 785.vēlēšanu iecirkņa komisijai. Balsošana vēlētāju atrašanās vietā notiks atkārtotas balsošanas dienā, 22.jūlijā.

Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā, jāuzraksta iesniegums, kas jānogādā 785.vēlēšanu iecirknī, Ķekavas Kultūras namā, Gaismas ielā 17. CVK norāda, ka nogādāt iesniegumu iecirknī drīkst jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona vēlētāja vārdā var aizpildīt iesniegumu iecirknī. Iesniegumā jānorāda vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja tāds ir, un kontakttālrunis.

Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var 19.jūlijā no plkst.17 līdz 20, 20.jūlijā no plkst.9 līdz 12, 21.jūlijā no plkst.10 līdz 16 un 22.jūlijā no plkst.7 līdz 12. Vēlēšanu iecirkņa komisija pieņems arī iesniegumus, kas būs saņemti 22.jūlijā pēc plkst.12, tomēr jāņem vērā, ka šādos gadījumos iesniegums tiks izpildīts, ja vēlēšanu iecirkņa komisijai būs iespējams ierasties pie vēlētāja līdz iecirkņa slēgšanai, plkst.22.

Kā ziņots, lēmumu rīkot atkārtotu balsošanu Ķekavas novada 785.vēlēšanu iecirknī CVK pieņēma, jo 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās, skaitot balsis, vēlēšanu dienā lietotajā vēlēšanu kastē tika atrastas par sešām derīgām vēlēšanu aploksnēm vairāk nekā bija vēlētāju parakstu vēlētāju sarakstā, un sešas balsis ietekmēja deputātu vietu sadalījumu starp kandidātu sarakstiem un kandidātiem