Trīs akustiskās mūzikas koncerti, kuru norises vieta ir dabā, visā savā krāšņumā – leknā zaļumā papardēs, svētlaimīgā mierā purvā un majestātiskās priedēs! Katrai vietai savs mūzikas instruments, savs mākslinieks, kas ar mūzikas palīdzību caurvīs dabu un cilvēku, ļaujot tiem saplūst vien sev zināmā skanējumā... Par pasākuma norises vietu ir izvēlēta teritorija ap Teirumnīku purva taku, kas atrodas dabas liegumā „Lubāna mitrājs”, Rēzeknes novada, Nagļu pagastā. Šī vieta nav izvēlēta nejauši – tā salīdzinoši nelielā teritorijā mums spēj dāvāt tik daudz skaistā!

Pasākuma dalībnieki var ierasties pasākuma norises vietā jau no plkst. 18:00. Ņemiet vērā, ka automašīnas būs jānovieto ceļa malā, pirms pagrieziena uz Teirumnīku purvu, tāpēc tiem, kas ieradīsies neilgi pirms koncerta sākuma, būs jāmēro vistālākais ceļš ar kājām līdz ieejai pasākumā!

Šo pasākuma konceptu vēlamies veidot vienkāršu - ļaujot dabai būt katra mākslinieka skatuvei un klausītajiem, ļaut ērti iekārtoties uz saviem līdzpaņemtajiem plediem, segām, villainēm, krēsliem un kūpināt tējas krūzes. Laika apstākļi ir nepieradinām un mēs nemaz necentīsimies viņus pieradināt. Pasākums notiks neatkarīgi no laika apstākļiem, tāpēc droši ņemiet visus Jums nepieciešamos rīkus, kas sargās un pasargās jūs no saules, vēja, lietus un kukainīšiem!

Pirmā koncerta sākums ir plkst. 19:00, kad Nadīna Stirniniece apvīs mūs savā balss un ģitāras skaņā slēpjoties papardēs.

Pēc pirmā koncerta dalībniekiem jāseko meža ceļam, kas aizvedīs līdz Teirumnīku purva laipai, kur jāmēģina atrast sevi starp reibinošiem vaivariņiem un flautas skaņām Egijas Veldres izpildījumā.

Purva laipa izvedīs Jūs priežu mežā, kur starp sūnām, ķērpiem un staltām priedēm klausītājiem jāatrod visērtākais cinis, kurā atgulties un ļauties gongu meditācijai Jāņa Pūķa vadībā.

Pasākuma noslēgums ap plkst. 22.00

Pievienojies šim skaistajam skaņas piedzīvojumam!

Piezīmes:

Koncerti ir savīti ~ 3 km garā apļveida maršrutā, kas mērojams kājām;

Purva laipa ir veidota no koka – kājas būs sausas un gumijnieki nav nepieciešami. Koncerts uz purva laipas varētu būt visnedraudzīgākais ģimenēm ar maziem bērniem laipas šaurības dēļ, tāpēc iesakām ģimenēm būt pirmajiem laipas sākumā vai noslēdzošajiem laipas galā;

Ieeja par ziedojumiem – pozitīvai enerģijas apmaiņai;

Koordinātes: X: 679720, Y: 6290168; Lat: 56.7208758, Lon: 26.9370288; Tīrumnieki, Teirumnīki, LV-4631

Sīkāka informācija pa tālruni – 29234956 (Līga, Ilze) vai rakstot mums uz e-pastu lubanamitrajs@gmail.com