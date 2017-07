Cēsīs Hanzas gastronomijas tēma tiks izspēlēta mistērijā “Parks uz paplātes”

Hanzas savienības, kuras locekle bija arī Cēsis, galvenais uzdevums jau kopš 13.gadsimta bija veicināt tirdzniecības attīstību. Tas sekmēja cilvēku ceļošanu, kā arī daudzveidīgu un tam laikam pat eksotisku preču, produktu un garšvielu nonākšanu arī Latvijas teritorijā. Līdz ar tirgotājiem atnāca arī citu tautu tradīcijas un ēšanas kultūra. Pasākuma organizatore Gundega Skudriņa norāda: “Laiki ir mainījušies, mainījušās mūsu garšu izjūtas. Tāpēc šefpavāri centīsies pasākuma laikā parādīt, kā mūsdienīgi, kvalitatīvi un atraktīvi gastronomiskajā piedāvājuma iespējams iestrādā vēsturiskās tradīcijas, tēmas, receptes, ēdienu gatavošanas paņēmienus, garšvielas un produktus. Talkā ņemsim visas maņas, krāsas, mūziku un, protams, vietējos produktus.”

Pasākuma laikā būs iespēja izbaudīt ēstuves “Jāņoga” meistarstiķus Jāņa Sproģa un Edgara Sandersa vadībā un vērot “Kafe Priede” šefpavāra Santa Bitaiņa lidojošās trifeles. Par brangu medījumu no Hanzas mežiem parūpēsies šefpavārs Māris Jansons, un noslēpumainu dāvanu iesaiņos šefpavārs Pāvels Skopa no restorāna “Fazenda”. “Restorāns 3” un tā šefpavāri Ēriks Dreibants un Juris Dukaļslis būs sagādājuši medījumu mežā putnu treļļu pavadībā. Viņi kopīgi dalīsies arī ar Hanzas zemēs piedzīvoto. To papildinās sievišķīgās “Ungurmuižas” šefpavāres Oksanas Fedaščukas zaļojošo augu dzirkstošie kokteiļi. Spēli ar ēdamiem magnoliju ziediem spēlēs restorāna “KUK BUK” šefpavārs Andris Jugāns un kopā ar iluzionistu Robiju Tankāli radīs tik ļoti viduslaikiem piestāvošos brīnumus performancē “Sarkano rožu maģiju”.

Muzikālo noskaņu radīs dueti “Amanda un Melisa” un “Anete un Ance Annija”, muzikālā apvienība “Nightbird”, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas ansamblis “Harmony Barn”, mūziķis Rihards Saule, grupa “Fine Five”, Vidzemes kamerorķestra koncerts Andra Veismaņa vadībā ar solistu Ivaru Bezprozvanovu un čella stāsts gongu skaņās ar Ievu Šķenderi un Daci Straumi.

Kultūras programma tiek realizēta projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” ietvaros, kurā viens no mērķiem ir jaunu tūrisma piedāvājumu radīšana un jauna zīmola "Hansa Culinary" veidošana, kuru pamatā ir Hanzas savienības mantojums. Tēmas šī brīža aktualitāti papildina sadarbībā ar Rīgu, Valmieru un Siguldu (Rīgas-Gaujas reģions) iegūtais tituls būt par Eiropas gastronomijas reģionu 2017.gadā.