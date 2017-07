Eiropas koru olimpiādes laikā būs izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā

Ceturtdien, 20. jūlijā, dalībnieku gājiena laikā, no apmēram plkst. 17:00 līdz apmēram plkst. 18:00 iespējami sabiedriskā transporta kavējumi Aspazijas bulvārī un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī.

Norādītajā laikā būs izmaiņas sekojošos tramvaju maršrutos:

• 5. maršruta tramvaji kursēs no Iļģuciema pa maršrutu līdz 13. janvāra ielai, tālāk pa Prāgas ielu, Centrāltirgus ielu, Maskavas ielu, 11. novembra krastmalu un tālāk pa maršrutu uz Iļģuciemu.

No Mīlgrāvja maršruts būs īslaicīgi slēgts.

• 6. maršruta tramvaji kursēs no Juglas pa maršrutu līdz Krišjāņa Barona ielai, tālāk pa Radio ielu, Aspazijas bulvāri, Krišjāņa Barona ielu un tālāk pa maršrutu uz Juglu.

No Ausekļa ielas maršruts būs īslaicīgi slēgts.

• 7. maršruta tramvaji kursēs no Ķengaraga pa maršrutu līdz Maskavas ielai, tālāk pa Maskavas ielu, 13. janvāra ielu, Prāgas ielu un tālāk pa maršrutu uz Ķengaragu.

No Ausekļa ielas maršruts būs īslaicīgi slēgts.

• 9. maršruta tramvaji kursēs no Ķengaraga pa maršrutu līdz Maskavas ielai, tālāk pa Maskavas ielu, 13. janvāra ielu, Prāgas ielu un tālāk pa maršrutu uz Ķengaragu.

No Aldara maršruts būs īslaicīgi slēgts.

• 11. maršruta tramvaji kursēs no Mežaparka pa maršrutu līdz Krišjāņa Barona ielai, tālāk pa Krišjāņa Barona ielu, Radio ielu, Aspazijas bulvāri, Krišjāņa Barona ielu un tālāk pa maršrutu uz Mežaparku.

No Ausekļa ielas maršruts būs īslaicīgi slēgts.

Skatītāju un dalībnieku ērtībai atsevišķos sabiedriskā transporta maršrutos tiks organizēti papildu reisi. Attiecīgie reisi tiks organizēti 21. un 22. jūlijā līdz plkst. 1:00 no pilsētas centra, lai tie pēc iespējas apkalpotu lielāko daļu pilsētas mikrorajonu. Papildu reisi tiks nodrošināti:

• 3., 11., apvienotajā 12., 23. un 26. (pa Akmens tiltu), 18., 24., 25., 37., 40., 50., 51., un 53. autobusa maršrutā;

• 1., 5., 7., 10. un 11. tramvaja maršrutā;

• 9., 14., 15., 17., 18., 22. un 27. trolejbusa maršrutā.



