Šie deputāti turpinās darboties "Vienotības" Saeimas frakcijā, sacīja Viņķele. Tādu pašu nostāju pauda vēl vairāki no šiem deputātiem. No partijas aizejošie politiķi šodien tikās ar frakcijas vadītāju Solvitu Āboltiņu. Viņa sacīja, ka frakciju veido no viena saraksta ievēlētie politiķi, un pašlaik nav lielu ideoloģisku nesaskaņu saistībā ar jautājumiem, kurus tagad risina frakcija.

Arī partijas valde rekomendējusi frakcijai strādāt kopā, šādam viedokli piekrīt arī Āboltiņa personīgi. Frakcijā diskusijas ir iespējamas, tomēr Āboltiņa prognozēja, ka deputāti turpinās strādāt vienoti, lai nodrošinātu politisko stabilitāti un realizētu valdības mērķus.

Judins uzsvēra, ka šie deputāti turpinās strādāt konstruktīvi un atbalstīs valdību. Viņš pastāstīja, ka pašlaik tiek strādāts pie politiskā spēka izveides, taču pagaidām atturējās nosaukt iesaistītos cilvēkus.

Savukārt Čigāne akcentēja, ka Latvijas politiskajā spektrā ir pieprasījums pēc centriskās partijas ar ļoti skaidru proeiropeisku piedāvājumu. Politisko spēku iecerēts dibināt līdz vasaras beigām, un pašlaik ikkatrs ir aicināts piedalīties un līdzdarboties politiskajā procesā, piebilda deputāte.

Pašlaik topošajai partijai ir aktīvs kodols, tomēr viņa nevēlējās nosaukt kādus no šiem cilvēkiem, jo neesot lūgusi viņiem atļauju to darīt.

Šie deputāti iepriekš paziņojuši, ka varētu pievienoties kādai jaunai partijai. Dālderis piektdien sacīja, ka būtu gatavs pievienoties kādam jaunam politiskajam spēkam, taču pats nebūšot tā dibināšanas organizators.

Minētie deputāti jau iepriekš vairākkārt pauduši atšķirīgu pozīciju no "Vienotības" vadības, īpaši valdības veidošanas procesā, kad Viņķelei tika pārmesta "Vienotības" premejera amata kandidāta virzīšanas bloķēšana. Toreiz opozicionāru vidū bija arī Veiko Spolītis, kurš strādā "Vienotības" frakcijā, bet no partijas ir izstājies pēc skandāla, kas bija saistīts ar braukšanu reibumā.

Taujāts, kāpēc Spolītis vairs netiek minēts kā viņu domubiedrs, Dālderis vien atteica, ka "nekas nav noticis", vienkārši dažos jautājumos esot atšķirīgi viedokļi. Neoficiāli citi politiķi gan pieļauj, ka šāda situācija varētu būt saistīta ar Spolīša ne pārāk veiksmīgo darbu, vadot pretkorupcijas parlamentārās izmeklēšanas komisiju.