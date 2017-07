"Mūsu superīgie šoferīši Andris Neimanis un Ilmārs Krišlauks. Šodien gan brīvdienā, bet nevarējām nepateikties. Paldies Jums vēlreiz par cilvēcīgo un iejūtīgo attieksmi. Mēs ticam, ka labais vairo labo!

Vēlreiz vēlamies atvainoties tiem pasažieriem, kuriem bija jāgaida. Ceram arī uz jūsu sapratni."

Tā savā "Facebook" kontā rakstīja A/S "Talsu Autotransports".

Spriežot pēc komentāriem, abi šoferi bez pateicības raksta no uzņēmuma saņēmuši arī prēmijas.



Kāda starppilsētu autobusa pasažiere Ilze savā "Facebook.com" kontā dalījusies ar cēlu stāstu, kurā redzama apkārtējo cilvēku vēlme palīdzēt citiem, kuri nonākuši grūtā situācijā. Viņas pieredzētais noticis piektdien "Talsu autotransporta" autobusā, kurš devās no Rīgas uz Talsiem. Divi viena uzņēmuma autobusa vadītāji nepalika vienaldzīgi un bija gatavi nedaudz apiet ierastos noteikumus un punktualitāti, lai pusaudzei palīdzētu nonākt savā galamērķī.

Kasjauns.lv pārpublicēja pasažieres Ilzes ierakstu, kas katram lika aizdomāties, cik tomēr ir patīkami palīdzēt grūtībās nonākušiem līdzcilvēkiem.

"Nolēmu, ka manis redzētais ir pelnījis tapt zināms. Īpaši pēdējo dienu diskusiju dēļ par sabiedrības vienaldzību.

Vakar braucu ar AS "Talsu autotransports" autobusu, reiss 16.45 uz Talsiem. Pārdaugavā iekāpa jauna meitene agrīnā pusaudža vecumā, gribēja pirkt biļeti un izrādījās, ka tas reiss viņai neder. Bija vajadzīga pietura ap Kandavu, tur tiem autobusiem ir atšķirīgi mazpilsētu caurbraukšanas un pagriezienu reisi. Īsāk sakot, viņai būtu vajadzējis braukt ar iepriekšējo autobusu. Nelolojiet ilūzijas, ka Kurzemes mazpilsētā autobusi riņķo kā skudru pūznī. Meitenei izsprāga asaras. Kamēr šoferis turpināja mierināt meiteni un skaļi domāja risinājumu, rindā uz ieeju stāvošs vīrietis piedāvāja meiteni aizvest no savas pieturas ar mašīnu, kur viņai vajag, jo rajons viņiem izrādījās viens. Visi nomierinājās, sakāpa busā, turpināja braucienu.

Pēc minūtēm piecām šoferis izdomāja un piezvanīja tā "īstā", iepriekšējā autobusa šoferim un pajautāja, cik viņš ir tālu? Un palūdza, vai tas nevar ceļa malā pagaidīt, lai meitene varētu pārsēsties viņai derīgajā autobusā. Un viņi mūs minūtes 20 gaidīja.

Šķiet, ka pasākuma gaitā netika ievēroti daži noteikumi no šoferu puses, taču nenoliedzami tas šādos gadījumos ir attaisnojams.

Vēlos publiski teikt paldies "Talsu autotransporta" šoferim no reisa Rīga - Talsi plkst. 16.45 no Rīgas, šoferim Krišam, kura reiss bija no Rīgas apm. 16.20 (Ventspils vai Roja) un vīrietim Talsu autobusā, kurš brauca uz Kandavas pusi un piedāvāja meitenei viņu aizvest. Paldies jums, tas ir iedvesmojoši. Kā arī visiem pasažieriem autobusā, kas juta līdzi, jo bija skaidrs, ka būtu bijuši arī risinājumi B, C, ... N, ja būtu nepieciešams.

Un patiesi taču saka, ka Talsu šoferi ir laipni."