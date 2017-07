Imantā piedzērušies jaunieši apķēpā skolas durvis

Apsekojot norādīto teritoriju, pie vienas no izglītības iestādes ieejām pamanīti divi jauni vīrieši, kuri atbilda aculiecinieka sniegtajam aprakstam. Viens no vīriešiem rokās turēja violetas krāsas marķieri un apzīmēja skolas durvis. Ieraugot policistu tuvošanos abas personas sāka bēgt, taču viens no jauniešiem turpat tika satverts aiz rokas un apstādināts. Savukārt otrs panākts skolas stadionā un atvests atpakaļ uz notikuma vietu.

Pārrunu laikā jaunieši atzina, ka abi apķēpājuši skolas durvis ar dažādiem uzrakstiem uz zīmējumiem. Viens no jauniešiem uzrādīja mugursomas saturu, kur atrasti arī divi aerosola flakoni. Abi 18 un 19 gadus vecie pārkāpēji aizturēti un nogādāti Valsts policijā turpmāko procesuālo darbību veikšanai.