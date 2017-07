Izanalizējot situāciju Vecāķu pludmalē, Valsts policijas Rīgas Ziemeļu iecirkņa policisti šajā apkārtnē veica profilaktisko reidu.

Reida rezultātā Valsts policijas Rīgas Ziemeļu iecirkņa policisti, sadarbojoties ar Rīgas pašvaldības policijas Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes darbiniekiem, pa “karstām pēdām” aizturēja automašīnu apzadzēju.



Naktī no 14.jūlija uz 15.jūliju likumsargi pamanīja kādu aizdomīgu vīrieti, kurš pārvietojoties ar velosipēdu, vēroja pludmalē novietotās atpūtnieku automašīnas. Izskatījās, ka īpašu uzmanību vīrietis pievērsis automašīnām, kas novietotas attālāk no apgaismes objektiem.



No vairākām automašīnām, aizdomīgais vīrietis piebrauca klāt kādam Audi, un pēkšņi izsita tam stiklu. Jāpiemin, ka stikls tika izsists ar iepriekš sagatavotu āmuru. Ļaundaris uzreiz no automašīnas izvilka mobilo telefonu un datoru.



Fiksējot notikumu, likumsargi nekavējoties steidza ļaundari aizturēt. Jāpiemin, ka noskaidrojot automašīnas īpašnieku, nozagtās mantas tika atgrieztas to īpašniekam.



Aizturētais jau vairākas reizes nonācis policijas redzeslokā par dažādām zādzībām.



Pret 1979.gadā dzimušo, tika uzsākts kriminālprocess par zādzību no transportlīdzekļa. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, kā arī iespējama mantas konfiskācija.



Valsts policija atgādina iedzīvotājiem neizaicināt garnadžus un neglabāt automašīnas salonā personīgās lietas, kā piemēram, somas, pārnēsājumu tehniku un citas mantas, kas var kļūt par zagļu iekārotu guvumu. Savukārt, ja kāds mana personas, kas veic aizdomīgas darbības pie automašīnām, notikuma brīdī zvanīt policijai pa tālruni 110.

Citi šobrīd lasa Ārzemju vizītē ar 40 jaunavām jeb - cik šiki ceļo pasaules valstu līderi Atgādinājumi vīrietim, ko ņemt vērā, ievācoties pie draudzenes Talsu autobusa šoferi nepaliek vienaldzīgi un palīdz izmisumā raudošai pusaudzei