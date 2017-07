Aicina uz Cēsu 811 gadu svētkiem "Svinam ar garšu!"

Svētkos tiks saglabātas daudzas iedibinātās tradīcijas no pērn piedzīvotajiem pēdējās desmitgades nozīmīgākajiem svētkiem “Cēsis 810”, taču šogad jo īpaši tiks domāts par svētku garšu. Tas tiks darīts, jo Cēsis ir daļa no Eiropas gastronomijas “Rīga-Gauja” reģiona un starptautiskā projekta HANSA.

“Ierasts, ka Cēsis ir pirmā izvēle vēstures un kultūras baudīšanai, taču ar šiem svētkiem parādīsim un pierādīsim mūsu pilsētu arī kā izcilas garšas galamērķi,” uzsver Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Svētkus piektdien, 21.jūlijā, ieskandinās Latvijā vienīgais bezmaksas rokmūzikas festivāls “Fono Cēsis”, kas divu dienu garumā notiks Pils parkā, un 1.starptautiskā zvanu festivāla atklāšanas koncerts Vidzemes koncertzālē “Cēsis”.

Taču svētku piepildītākajā dienā, 22.jūlijā, tiks šķetināta gastronomiskā mistērija "Parks uz paplātes" Maija parkā. Tajā būs baudāmi dažādu restorānu uzburti gardumi kaislīgu rožu paēnā, kamerorķestra skaņu garnējumā un strūklaku pavadībā. Maija parka svētku zonas virsvadītāji būs “Skudras Metropole”, kas allaž spēj pārsteigt ar kaut ko iepriekš nepieredzētu.

To papildinās vēsturiskais Hanzas tirgus Cēsu Pils dārzā, kas uzburs to, kāds tirgus bija tālajā 1375.gadā – tikai roku darbs un prasmīgi amatnieki, tirgotāji un mājražotāji no vairākām Hanzas pilsētām. Tirgu pavadīs prasmīgu ceļojošo mākslinieku mūzika un priekšnesumi.

Rožu laukumā tiks svinēti smeķīgi Siera un alus svētki ar atrakcijām, konkursiem un degustācijām sadarbībā ar Latvijas Siera klubu un A/S “Cēsu alus”. Laukumu pieskandinās lustes un danči ar pūtēju orķestriem un deju kolektīviem visas dienas garumā.

Tāpat padomāts arī par mūzikas gardēžiem, kuriem būs veltīta īpaša terase pie Vidzemes koncertzāles “Cēsis” ar koru, kamermūzikas un vokālo ansambļu koncertiem.

Pils laukumā notiks jau par tradīciju kļuvusī modes skate, kas šogad būs ilgāka un tērpus izrādīs arī citu pilsētu modes darboņi.

Vecpilsētā notiks jau tradicionālais amatnieku un mājražotāju tirdziņš, bet svētku kulminācija būs cēsnieku gājiens lukturu gaismā un salūts.

Svētku izskaņa, kā ierasts, būs sportiska ar “Ghetto games” festivālu un “Cēsu vasaras slēpošanas sprintu 2017” Vienības laukumā, “Zelta mopēdu” Pirtsupītes graviņā un Cēsu 2.velofestivālu.

Vērienīgos svētkus atbalsta AS “Cēsu alus” un projekts “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” Hanzas savienības mantojuma iedzīvināšanai mūsdienās, sadarbojoties 11 Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas partneriem, kas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda Centrālās Baltijas programmas 2014-2020 atbalstu. Svētku norise iekļauta Eiropas gastronomijas reģiona “Rīga – Gauja” aktivitāšu ritējumā.

“Cēsis 810” pērn pulcēja vairāk nekā 60 000 apmeklētāju. Cēsis dibinātas 1206.gadā un ir trešā vecākā pilsēta Latvijā.