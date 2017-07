Saulkrastos notiks jau 20. džeza mūzikas festivāls "Saulkrasti Jazz"

Festivāla īpašais viesis šogad ir "afro džeza" ģitāras virtuozs no Mozambikas Džimmijs Dludlu ar grupu, kas uz festivāla skatuves kāps noslēguma koncertā sestdien, 22.jūlijā, informēja festivāla rīkotāji.

Kā ik gadu festivāla laikā visas nedēļas garumā notiks meistarklašu nometne, kurā bērni un jaunieši pieredzējušu ārvalstu džeza mūzikas pasniedzēju vadībā attīsta savu muzikālo talantu. Nometnes dalībnieki katru dienu piedalās intensīvās mūzikas meistarklasēs, kā arī veido ansambļu (kombo) sastāvus, kādos kopā ar pasniedzējiem sestdien uzstāsies tradicionālajā meistarklašu dalībnieku koncertā.

Tāpat arī šogad notiks jau tradicionālā bundzinieku konkursa "Baltijas bundzinieku līga" fināls, kas paredzēts ceturtdien, 20.jūlijā.

Ikvakara koncerti atpūtas kompleksā "Minhauzena Unda" sākas plkst.19.

Festivālu pirmdien, 17.jūlijā atklās Baltijas valstu mūzikas augstskolu džeza mūziķu koncerts. Kā pirmie uzstāsies Lietuvas Mūzikas Akadēmijas mūziķi, pēc viņiem uz skatuves kāps Igaunijas Mūzikas un Teātra akadēmijas pārstāvji, bet vakara noslēgumā muzikālo priekšnesumu sniegs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas džeza mūziķi un etnomuzikologi.

Otrdien, 18.jūlijā festivālu turpinās pianistes Marikas Šaripo kvartets un soliste Beāte Zviedre, vācu grupa "Blue Circle" un austriešu soliste Matilda Leko, kā arī "Mirage Jazz Orchestra" un Ievas Kerēvicas priekšnesums. Pēc "Mirage Jazz Orchestra" mūziķu iniciatīvas ir izveidota jauna koncertprogramma "Sapnis" – latviešu oriģinālmūzika bigbendam.

Trešdien, 19.jūlijā uz festivāla skatuves kāps "LSD Trio" no Zviedrijas, hārdroku un džeza improvizāciju apvienojošie "Heavy Beauty" no Igaunijas un Lietuvas, kā arī komponista un basa spēles meistara Janno Trumpa kompozīcijas spēlējošais orķestris "Trump Conception" no Igaunijas.

Ceturtdienas, 20.jūliija koncertu ievadīs "Baltijas bundzinieku līgas 2017" fināls, kam sekos Krievijas trio "KLE2GO" uzstāšanās un Jelgavas bigbenda Raita Ašmaņa vadībā izpildītā koncertprogramma, kas veltīta leģendārajai džeza dziedātājai Ellai Ficdžeraldai. Kā solisti Ašmanis pieaicinājis Kotdivuārā dzimušo dziedātāju Sesīliju Vernī.

Piektdien, 21.jūlija vakarā koncertus sniegs latviešu un amerikāņu kopprojekts "Ilona Kudiņa Quintet", amerikāņu un zviedru apvienība "Sharon Clark & Mattias Nilsson Trio", kā arī "Walk Away" no Polijas.

Festivāla noslēdzošajā dienā sestdien, 22.jūlijā jau plkst.12 norisināsies meistarklašu dalībnieku kopkoncerts, kas apmeklējams bez maksas.

Noslēguma koncertu plkst.19 uzsāks diksilends "Sapņu komanda", kas 2013. gadā tika izveidots spēlfilmas "Sapņu komanda 1935" skaņu celiņa veidošanai un kurā apvienojušies vadoši Latvijas džeza mūziķi. Kā nākamie uz skatuves kāps pagājušā gadsimta 30.gadu džeza zelta laikmeta klasiku izpildošais ansamblis "The Ditties" no Lietuvas, kurā apvienojušās trīs vokālistes, kā arī saksofonists, ģitārists un basists. Koncertu noslēgs festivāla īpašais viesis - "afro džeza" ģitāras virtuozs no Mozambikas Džimmijs Dludlu ar grupu.