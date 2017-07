Pirms pieciem gadiem - 2012.gada maijā no datoriem tika veikti 97,4% skatījumu, bet no citām ierīcēm - 2,6% skatījumu, bet tagad aina kļūst arvien citādāka. (Foto: Shutterstock)

Cilvēki Latvijā interneta pārlūkošanai arvien retāk izmanto datoru

Sabiedrība LETA

Šogad maijā 78,1% no Latvijas interneta vietņu skatījumiem veikti no datoriem, kas ir par 4,7 procenpunktiem mazāk nekā pagājušā gada maijā, kad no datoriem tika veikti 82,8% vietņu skatījumu, liecina starptautiskā interneta izpētes un konsultāciju uzņēmuma "Gemius" pētījuma "gemiusRanking" dati.