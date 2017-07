Policija pastiprināti uzraudzīs drošību festivālā "Positivus" un satiksmi uz Tallinas šosejas

VP Kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs šonedēļ atgādināja, ka pasākuma organizatoriem ir tiesības un pienākums noteikt pasākuma iekšējās kārtības noteikumus, kā arī rūpēties par to ievērošanu. Tādēļ viņš aicināja festivāla apmeklētājus ievērot apsardzes darbinieku prasības un sadarboties ar festivāla rīkotājiem un policijas darbiniekiem, lai nebojātu savu un apkārtējo festivāla apmeklēšanas pieredzi.

Kārtības policijas pārstāvis arī norādīja, ka policija festivāla laikā rūpīgi sekos tam, vai netiek lietotas vai realizētas narkotiskas vielas. Šim procesam palīdzēs piesaistītie policijas kinologi. Ir plānots, ka narkotiku meklēšanai tiks piesaistīti četri kinologi, kuri gan atradīsies festivāla teritorijā, gan pārstaigās telšu pilsētiņu.

Tāpat VP sadarbībā ar Ceļu policiju uzraudzīs ceļu Rīga - Salacgrīva, lai nodrošinātu drošu un, pēc iespējas, strauju satiksmes plūsmu.

Tāpat kā citus gadus, arī šogad VP sadarbojas ar Igaunijas Valsts policiju, lai nodrošinātu kārtību festivāla teritorijā un telšu pilsētiņā, ņemot vērā to, ka katru gadu "Positivus" apmeklē liels skaits viesu no Igaunijas.



