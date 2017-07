LETA

Kautiņš Iļģuciema kafejnīcā beidzas ar vīrieša nāvi

112 Valsts policija

Naktī no 7. jūlija uz 8.jūliju, kādā no Iļģuciema mikrorajona kafejnīcām izcēlās konflikts starp diviem vīriešiem. Šis konflikts pārauga asiņainā kautiņā, kur viens no viņiem smagi piekāva otru. Pēc kautiņa kafejnīcā, cietušais devies uz savu dzīvesvietu, kur pēcāk iestājās vīrieša nāve.