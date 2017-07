"No prāta neiziet vārdi, cik viss ir slikti un negribas dzīvot" - kā Diāna uz Vanšu tilta glāba pašnāvnieku

Tuvumā atradās Valsts policijas Rīgas Ziemeļu iecirkņa ekipāža, kas nekavējoties ieradās. Vīrietis, pamanot tuvojamies likumsargus, gan centās pārkļūt pār margām un lēkt, taču policisti paspēja viņu nogādāt drošībā. 1985. gadā dzimušais vīrietis nodots mediķiem, viņš bija alkohola reibumā.

"Kas patiesībā notika viņa dzīvē, paliek jautājums," saka Diāna Spiridovska. (Foto: Facebook)

Ziņkārīgie filmē, bet nepalīdz

Valsts policija izsaka pateicību drosmīgajai velobraucējai, kura nepalika vienaldzīga tik saspringtā situācijā, tāpat paldies jaunietim, kurš pirmais izsauca likumsargus.

Glābēja ir pašvaldības portāla Riga.lv fotogrāfe Diāna Spiridovska, kura tovakar atgriezās no darba uzdevuma – vajadzēja nobildēt aptuveni desmit objektu dažādās vietās pilsētas centrā. Piedzīvoto viņa izklāstījusi savā "Facebook" profilā.

Jauns vīrietis stāvēja tilta labajā pusē virzienā uz Pārdaugavu jau aiz tilta margām. “Izskatījās, ka viņš grasās lēkt lejā. Tālāk pulcējās daži ziņkārīgie, kāds pat centās uzņemt notiekošo ar telefonu, bet neviens neriskēja pie viņa pieiet,” atceras Spiridovska.

Nevar nolēkt, kad citi skatās

Velosipēdiste tūdaļ nobremzēja, piezvanīja glābējiem un izskaidroja situāciju. Pēc tam Diāna pārcēla divriteni pāri barjerai uz gājēju joslu, bet tikmēr potenciālais pašnāvnieks pārkāpa atpakaļ un, dīvaini smaidot, pienāca klāt un paziņoja, ka nevar tā vienkārši nolēkt, kad uz viņu skatās.

“Izskatījās apjucis, bija nedaudz iedzēris, bet pietiekami kopts, rokas bija melnos putekļos no margām, runāja sakarīgi. Es centos novērst viņa uzmanību un nomierināt, tā kā tuvākajai ekipāžai bija jāparādās jebkurā mirklī,” atceras fotogrāfe.

“Un mēs sākām runāties... Es pavaicāju viņa vārdu, nosaucu savu. Uzzināju, ka viņam ir ļoti slikti, ka viņš negrib dzīvot un noteikti tagad ar trešo reizi ielēks Daugavā, vienkārši baidās no augstuma un neprot peldēt.”

Sākumā esot gribējis rāpties augšup pa tilta vantīm, bet traucējušas dzeloņstieples, bet vēl pirms tam mēģinājis nolēkt no kādas augstceltnes. Viņam ir bērns, ar kuru kopā nedzīvo. Diāna centās saglabāt mieru, bet juta, ka puisis mēģinās īstenot savu drūmo nodomu.

Diāna uz Vanšu tilta glābj vīrieti, kurš gribēja ielēkt Daugavā. (Foto: Ekrānuzņēmums no video)

Iekrampējās ar pirkstiem

Tikmēr Daugavā piebrauca motorlaiva ar bākugunīm, Diāna pamāja ar roku, un glābēji apstājās zem viņiem. Potenciālais pašnāvnieks jautāja, vai viņa tos izsaukusi, bet sieviete sameloja, ka droši vien kāds no garāmgājējiem. Tomēr vīrietis saspringa un, ieraugot braucam arī Valsts policijas auto, metās pāri margām, atlaida rokas un centās nolēkt.

“Es sakliedzu uz viņu un iekrampējos ar pirkstiem viņa jakā. Viņš kaut ko atbildēja, bet es jau vairs nedzirdēju, cenšoties atsperties ar kājām pret tilta margām. Centos uzvilkt viņu atpakaļ, bet jutu, ka ilgi tā nenoturēšos, viņš pretojās un sāka slīdēt prom. Šajā brīdī pie mums pieskrēja uzreiz trīs policisti un acumirklī pārsvieda viņu atpakaļ. Nogāza viņu zemē, ātri sašņorēja un piecēluši aizveda uz policijas busu,” stāsta Diāna, kurai no uztraukuma tobrīd trīcēja rokas.

Tad atskanēja zvans no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta – ar jautājumu, vai cilvēks nolēcis no tilta vai nē. Diāna atbildēja, ka viss ir beidzies. Viņa lēnām ar divriteni aizminās mājās, bet no prāta neizejot vīrieša vārdi, cik viņam slikti un negribas dzīvot. “Kas patiesībā notika viņa dzīvē, paliek jautājums,” piebilst Diāna.

Drūma statistika

Pašnāvību īpatsvara ziņā Latvija ir trešajā vietā Eiropas Savienībā. 2015. gadā vīrieši izdarīja 33,5 pašnāvības uz 100 000 iedzīvotāju, sievietes – 7,5 pašnāvības. Traģiskāk gan bija 2005. gadā – vīriešiem 43,3 pašnāvības uz 100 000 iedzīvotāju, sievietēm – 9,8.