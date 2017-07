Festivāla "Positivus" telšu pilsētiņā ierodas pirmie apmeklētāji

Jau no plkst.12 darbu sāks "check-in" punkts pie festivāla galvenās ieejas, kurā apmeklētāji varēs apmainīt savas biļetes pret festivāla aprocēm.

Uz galvenās "Lattelecom" skatuves šovakar spēlēs "Trad.Attack", "Nothing but Thieves", "Maximo Park" un "Pixies", bet uz otras lielākās - "Nordea" skatuves - kāps "Baložu pilni pagalmi", "Get Your Gun", "Margaret Glaspy", "Cigarettes After Sex", "JP Cooper" un "Grandmaster Flash".

Kā pirmie uz "Palladium" skatuves šodien uzstāsies "Beyond Beyond", "Okym & Tiiu", "Ezeri", "Chris Noah", "Edavārdi", "Singapūras satīns" un "Bandmaster". "Electric Room" skatuvē spēlēs "Makree", "Aeroplane", "DJ Nova", "Araabmuzik" un "DJ Rudd".

Nākamajās dienās festivālā spēlēs Elija Goldinga, "Austra", "Nightwave", "Rachel Claudio & Rick Feds", "Only Lovers Left Alive", "The Dissidents", "Rae Sremmud", "Kamasi Washington", "Dzelzs vilks" un daudzi citi.

Savukārt festivāla noslēguma dienā 16.jūlijā starp vairākiem citiem izpildītājiem uzstāsies "Alt-J", "The Lumineers", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Mesa", "Satellites LV" un citi.